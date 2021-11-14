На Кубани почти у 500 человек за сутки обнаружили коронавирус

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Федотова, unsplash.com
    © Фото Владимира Федотова, unsplash.com

494 заболевших: 14 ноября Краснодарский край снова поставил ковидный антирекорд

На Кубани выявляют все больше случаев коронавируса. 14 ноября оперштаб сообщил о 494 заражениях. Это на 74 больше, чем вчера, и на 144 больше, чем 12 ноября. Среди заболевших 299 женщин и 195 мужчин, включая 36 детей. Возраст пациентов — от месяца до 93 лет.

Также за сутки в крае зафиксировали 49 смертей от коронавируса.

  • © Графика с сайта yandex.ru/covid19/stat
    © Графика с сайта yandex.ru/covid19/stat

Вот распределение новых случаев по региону:

  • Краснодар — 126;
  • Сочи — 81;
  • Тимашевский район — 24;
  • Крыловский район — 20;
  • Новороссийск и Ленинградский район — 19;
  • Туапсинский район — 18;
  • Усть-Лабинский район — 17;
  • Кореновский и Северский районы — 16;
  • Выселковский и Ейский районы — 12;
  • Геленджик — 11;
  • Анапа и Каневской район — 10;
  • Курганинский и Лабинский районы — 8;
  • Красноармейский, Калининский и Крымский районы — 7;
  • Мостовский, Темрюкский, Тбилисский районы — 6;
  • Динской и Отрадненский районы — 4;
  • Абинский, Кавказский, Староминский, Славянский, Новокубанский районы — 3;
  • Армавир — 2;
  • Апшеронский, Щербиновский, Гулькевичский районы — 1.

По данным минздрава Краснодарского края, сейчас в ковидных госпиталях лечат 6 тыс. 154 жителей, из них у 3 тыс. 247 диагностировали Covid-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 108 пациентов, на ЭКМО — 6. Лечение на дому получает 32 тыс. 900 человек, из них 15 тыс. 593 с подтвержденным диагнозом. 

Всего за время пандемии врачи обнаружили 86 тыс. 171 случай коронавируса в регионе.

Напомним, недавно 21-летний студент КубГУ умер от ковида после 23 дней в госпитале. Как писали Юга.ру, губернатор Краснодарского края продлил все коронавирусные ограничения до 21 ноября.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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