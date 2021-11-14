На Кубани почти у 500 человек за сутки обнаружили коронавирус
494 заболевших: 14 ноября Краснодарский край снова поставил ковидный антирекорд
На Кубани выявляют все больше случаев коронавируса. 14 ноября оперштаб сообщил о 494 заражениях. Это на 74 больше, чем вчера, и на 144 больше, чем 12 ноября. Среди заболевших 299 женщин и 195 мужчин, включая 36 детей. Возраст пациентов — от месяца до 93 лет.
Также за сутки в крае зафиксировали 49 смертей от коронавируса.
Вот распределение новых случаев по региону:
- Краснодар — 126;
- Сочи — 81;
- Тимашевский район — 24;
- Крыловский район — 20;
- Новороссийск и Ленинградский район — 19;
- Туапсинский район — 18;
- Усть-Лабинский район — 17;
- Кореновский и Северский районы — 16;
- Выселковский и Ейский районы — 12;
- Геленджик — 11;
- Анапа и Каневской район — 10;
- Курганинский и Лабинский районы — 8;
- Красноармейский, Калининский и Крымский районы — 7;
- Мостовский, Темрюкский, Тбилисский районы — 6;
- Динской и Отрадненский районы — 4;
- Абинский, Кавказский, Староминский, Славянский, Новокубанский районы — 3;
- Армавир — 2;
- Апшеронский, Щербиновский, Гулькевичский районы — 1.
По данным минздрава Краснодарского края, сейчас в ковидных госпиталях лечат 6 тыс. 154 жителей, из них у 3 тыс. 247 диагностировали Covid-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 108 пациентов, на ЭКМО — 6. Лечение на дому получает 32 тыс. 900 человек, из них 15 тыс. 593 с подтвержденным диагнозом.
Всего за время пандемии врачи обнаружили 86 тыс. 171 случай коронавируса в регионе.
Напомним, недавно 21-летний студент КубГУ умер от ковида после 23 дней в госпитале. Как писали Юга.ру, губернатор Краснодарского края продлил все коронавирусные ограничения до 21 ноября.