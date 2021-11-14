На Кубани почти у 500 человек за сутки обнаружили коронавирус

На Кубани выявляют все больше случаев коронавируса. 14 ноября оперштаб сообщил о 494 заражениях. Это на 74 больше, чем вчера, и на 144 больше, чем 12 ноября. Среди заболевших 299 женщин и 195 мужчин, включая 36 детей. Возраст пациентов — от месяца до 93 лет.

Также за сутки в крае зафиксировали 49 смертей от коронавируса.