21-летний студент КубГУ умер от коронавируса

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Levi Clancy с сайта unsplash.com
    © Фото Levi Clancy с сайта unsplash.com

12 ноября ректор КубГУ Михаил Астапов поделился с Юга.ру, что вуз потерял первого студента из-за коронавируса

Ректор Кубанского государственного университета (КубГУ) Михаил Астапов рассказал, что узнал о смерти студента 10 ноября, — спустя пару часов после того, как подписал приказ об обязательной вакцинации обучающихся. Погибший — студент 4 курса факультета прикладной математики. Ему был 21 год.

«23 дня пролежал в госпитале», — рассказал Астапов.

Это первый летальный случай среди учащихся вуза. Астапов признался, что, узнав о трагедии, пожалел, что не подписал приказ раньше. Также за время пандемии умер 31 сотрудник КубГУ, а за прошедшую неделю преподаватели потеряли шесть членов семей.

Напомним, статистика по заболеваемости резко начала расти вверх с начала месяца. Если 1 ноября было выявлено 286 случаев COVID-19 за сутки, то сегодня, 12 ноября, на Кубани зафиксировали рекордные 350.

Накануне в регионе ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров, работников соцсферы и тех, кто страдает хроническими заболеваниями (в том числе сахарным диабетом и ожирением). Из-за сложной эпидобстановки коронавирусные ограничения — запрет массовых мероприятий и вход в заведения общепита по QR-коду — будут действовать на Кубани как минимум до 21 ноября.

Коронавирус КубГУ Происшествия смерть Студенты Эпидемии

Новости

21-летний студент КубГУ умер от коронавируса
На Кубани зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом — 350 человек за сутки
В Краснодаре составили протоколы на участников пикета в поддержку Пивоварова
На Кубани продлили коронавирусные ограничения до 21 ноября
В Краснодаре у брата сотрудницы Роспотребнадзора конфисковали дом за 7 млн рублей
У жителей Адыгеи появится чистая питьевая вода

Лента новостей

«Вдвое сложнее»
Сегодня, 08:45
«Вдвое сложнее»
Как живется с QR-кодами ресторанам Краснодара
Сколько всего Карасунов в Пашковке?
Сегодня, 19:20
Сколько всего Карасунов в Пашковке?
Считаем при помощи аэрофотосъемки
Инклюзивная среда
Сегодня, 18:15
Инклюзивная среда
Как в Краснодаре создают среду равных возможностей для разных детей

Реклама на сайте