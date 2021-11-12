21-летний студент КубГУ умер от коронавируса

Ректор Кубанского государственного университета (КубГУ) Михаил Астапов рассказал, что узнал о смерти студента 10 ноября, — спустя пару часов после того, как подписал приказ об обязательной вакцинации обучающихся. Погибший — студент 4 курса факультета прикладной математики. Ему был 21 год.

«23 дня пролежал в госпитале», — рассказал Астапов.

Это первый летальный случай среди учащихся вуза. Астапов признался, что, узнав о трагедии, пожалел, что не подписал приказ раньше. Также за время пандемии умер 31 сотрудник КубГУ, а за прошедшую неделю преподаватели потеряли шесть членов семей.

Напомним, статистика по заболеваемости резко начала расти вверх с начала месяца. Если 1 ноября было выявлено 286 случаев COVID-19 за сутки, то сегодня, 12 ноября, на Кубани зафиксировали рекордные 350.

Накануне в регионе ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров, работников соцсферы и тех, кто страдает хроническими заболеваниями (в том числе сахарным диабетом и ожирением). Из-за сложной эпидобстановки коронавирусные ограничения — запрет массовых мероприятий и вход в заведения общепита по QR-коду — будут действовать на Кубани как минимум до 21 ноября.