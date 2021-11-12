В Краснодарском крае 12 ноября диагноз COVID-19 официально подтвердился у 350 человек

12 ноября на Кубани зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом — 350 человек. По данным краевого оперштаба, среди зараженных 235 женщин и 115 мужчин. В том числе, заболел 61 ребенок. Власти подтвердили смерть еще 47 человек.

Отметим, что рост заболеваемости начался летом, когда число инфицированных выросло со 100 до 265. Рекордное число зараженных зафиксировали 29 июля. Затем — до конца августа — количество заболевших держалось на уровне 256-260 человек.