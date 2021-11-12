На Кубани зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом — 350 человек за сутки
В Краснодарском крае 12 ноября диагноз COVID-19 официально подтвердился у 350 человек
12 ноября на Кубани зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом — 350 человек. По данным краевого оперштаба, среди зараженных 235 женщин и 115 мужчин. В том числе, заболел 61 ребенок. Власти подтвердили смерть еще 47 человек.
Отметим, что рост заболеваемости начался летом, когда число инфицированных выросло со 100 до 265. Рекордное число зараженных зафиксировали 29 июля. Затем — до конца августа — количество заболевших держалось на уровне 256-260 человек.
В сентябре число зараженных, по официальным данным, не превышало 250 человек в сутки. Взрывной рост заболеваемости начался в середине октября. С тех пор кривая роста шла только вверх. Порог в 300 заболевших преодолели 5 ноября. Тогда зафиксировали 305 зараженных.
В пятницу, 12 ноября, всего в России выявили 40 тыс. 123 случая COVID-19. Умерли 1 тыс. 235 человек. «Лидерами» по числу заболевших стали: Москва — 5 тыс. 183, Санкт-Петербург — 3 тыс. 421 и Московская область — 2 тыс. 726.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация развивается так: Ростовская область — 655, Ставропольский край — 508, Крым — 828, Краснодарский край — 350, Дагестан —165, Карачаево-Черкесия — 90, Кабардино-Балкария —136, Ингушетия — 80, Адыгея — 82, Северная Осетия — 105, Севастополь — 354, Чечня — 114.
В тройку «лидеров» среди кубанских муниципалитетов по числу заболевших за сутки вошли: Краснодар (+107), Анапа (+23) и Туапсинский район (+21).
Всего за время пандемии оперштаб Кубани сообщил о 85 тыс. 257 случаях коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 1500. За весь период в регионе умерли 7 тыс. 926 человек. Сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ 128 жителей, еще 6 — на ЭКМО.
Как писали Юга.ру, из-за эпидобстановки губернатор Вениамин Кондратьев продлил коронавирусные ограничения до 21 ноября. В регионе по-прежнему под запретом массовые мероприятия, а в заведения общепита пустят только по QR-коду.