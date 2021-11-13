Кубань поставила новый антирекорд по числу заболевших — 420 человек. Самому маленькому пациенту 3 дня

Краснодарский край

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  • © Фото Mufid Majnun, unsplash.com
    © Фото Mufid Majnun, unsplash.com

В Краснодарском крае 13 ноября коронавирус подтвердился у 420 человек. В их числе 55 детей

На Кубани продолжает расти число заражений коронавирусом. 13 ноября зафиксировали 420 случаев — это на 70 человек больше, чем накануне. Среди заболевших 280 женщин и 140 мужчин. В том числе, 55 детей. Возраст пациентов от трех дней до 93 лет.

Вот как распределились случаи по краю:

  • Краснодаре — 110;
  • Сочи — 35;
  • Новороссийск — 30;
  • Ейский район  — 28;
  • Динской район — 27;
  • Анапа —  20;
  • Курганинский район — 15;
  • Новокубанский — 12;
  • Туапсинский и Староминской районы — 11;
  • Геленджик  — 10;
  • Усть-Лабинск — 9;
  • Кореновский, Выселковский, Ленинградский районы — 8;
  • Новопокровский и Крымский районы — 7;
  • Армавир, Кавказский и Павловский районы — 6; 
  • Каневской, Тимашевский и Успенский районы — 5;
  • Славянский — 4;
  • Брюховецкий, Темрюкский и Щербиновский районы — 3;
  • Горячий Ключ, Калининский, Красноармейский, Тбилисский и Белоглинский — 2;
  • Абинский, Апшеронский, Крыловской, Лабинский, Приморско-Ахтарский, Северский, Гулькевичский и Мостовской районы — 1.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, за сутки умерли 50 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 112 жителей, на ЭКМО — 6. 

Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 85677 случаев COVID-19. Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 6237 человек, из них с подтвержденным диагнозом — 3310 жителей. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус — 32945 человек, в том числе 15137 пациентов с COVID-19 — на дому. 

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