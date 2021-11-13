Кубань поставила новый антирекорд по числу заболевших — 420 человек. Самому маленькому пациенту 3 дня
В Краснодарском крае 13 ноября коронавирус подтвердился у 420 человек. В их числе 55 детей
На Кубани продолжает расти число заражений коронавирусом. 13 ноября зафиксировали 420 случаев — это на 70 человек больше, чем накануне. Среди заболевших 280 женщин и 140 мужчин. В том числе, 55 детей. Возраст пациентов от трех дней до 93 лет.
Вот как распределились случаи по краю:
- Краснодаре — 110;
- Сочи — 35;
- Новороссийск — 30;
- Ейский район — 28;
- Динской район — 27;
- Анапа — 20;
- Курганинский район — 15;
- Новокубанский — 12;
- Туапсинский и Староминской районы — 11;
- Геленджик — 10;
- Усть-Лабинск — 9;
- Кореновский, Выселковский, Ленинградский районы — 8;
- Новопокровский и Крымский районы — 7;
- Армавир, Кавказский и Павловский районы — 6;
- Каневской, Тимашевский и Успенский районы — 5;
- Славянский — 4;
- Брюховецкий, Темрюкский и Щербиновский районы — 3;
- Горячий Ключ, Калининский, Красноармейский, Тбилисский и Белоглинский — 2;
- Абинский, Апшеронский, Крыловской, Лабинский, Приморско-Ахтарский, Северский, Гулькевичский и Мостовской районы — 1.
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, за сутки умерли 50 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 112 жителей, на ЭКМО — 6.
Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 85677 случаев COVID-19. Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 6237 человек, из них с подтвержденным диагнозом — 3310 жителей. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус — 32945 человек, в том числе 15137 пациентов с COVID-19 — на дому.