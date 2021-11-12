В Краснодаре составили протоколы на участников пикета в поддержку Пивоварова

12 ноября трех участников пикета у здания Ленинского районного суда задержали и доставили в отдел полиции. Еще одному краснодарцу, который фотографировал акцию, выписали предписание

Напомним, 11 ноября у здания суда в Краснодаре трое активистов вышли на одиночные пикеты в поддержку политзаключенных, в том числе, — политика Андрея Пивоварова, на которым идет судебный процесс о репосте в фэйсбуке.



На следующий день их и фотографа, который снимал акцию, задержали. Юга.ру связались с одним из активистов, который сообщил, что их везут в Октябрьский районный суд.

Позже стало известно, что мужчин задержали на улице Красной после того, как они провели сегодня аналогичные пикеты у здания краевой администрации. Один из активистов, Илья Ермачков, рассказал журналисту подробности случившегося.

«Сегодня мы собрались у здания администрации края с плакатами. Это была не запланированная акция, я даже не знал, что кто-то придет. Вчера, когда мы стояли у Ленинского суда, была идея повторить пикеты, но уже у здания администрации. Никакой договоренности не было. Я не знал, что кто-то придет, поэтому позвонил знакомому, чтобы он пофотографировал сегодняшнюю акцию. В итоге на нее пришли еще два человека, с которыми я вчера и стоял у суда. К нам вышел сотрудник администрации и сказал, что у нас одинаковые плакаты, что здесь нельзя проводить такие акции. Вскоре мы ушли, и около 11:15 к нам подъехала машина, из которой вышел полицейский в форме и с оружием. Так нас и задержали», — объяснил Ермачков.

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Всех четырех задержанных доставили сначала в отдел полиции на улице Мира, а затем перевезли на улицу Октябрьскую. Против троих участников, которые накануне проводили пикеты у суда, составили протоколы по ч. 5 ст. 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» КоАП РФ с обязательством о явке. «Нас точно продержали до 15:00, по поводу даты проведения суда по этим протоколам, пока ничего неизвестно. После вручения протоколов нас отпустили», — сказал Ермачков. Четвертому задержанному, которого позвали снимать мероприятие, вручили предписание.