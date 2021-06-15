В Краснодаре суд оставил под стражей политика Пивоварова за репост, который сделал не он

Краснодарский краевой суд 15 июня отклонил жалобу на арест экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

Напомним, 31 мая экс-директора «Открытой России» (в 2017 году организации с таким названием, зарегистрированные в Великобритании, Генпрокуратура признала нежелательными) Андрея Пивоварова сняли с самолета в петербургском аэропорту. Его допросили и провели обыск в квартире. 1 июня политика доставили в Краснодар. Оказалось, что 29 мая следком Кубани возбудил против Пивоварова уголовное дело за репост в фейсбуке. По версии следствия, в августе 2020 года Пивоваров находился в квартире в Краснодаре, где сделал репост проекта «Объединенные демократы» (проект, координирующий независимых кандидатов на муниципальных выборах). Тем самым политик совершил действия агитационного характера в поддержку нежелательной организации.

Первомайский районный суд Краснодара 2 июня постановил заключить Пивоварова под стражу. Политик будет находиться в СИЗО до 31 июня. 8 июня СК предъявил Пивоварову обвинение в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ст. 284.1 УК РФ), сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

15 июня в Краснодарском краевом суде состоялось заседание по обжалованию ареста Пивоварова. Политик присутствовал на нем по видеосвязи. Слушателям и журналистам отказали в проведении видео- и фотосъемки, написала в своем телеграм-канале соратница Пивоварова Татьяна Усманова. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы адвокат Пивоварова Сергей Бадамшин заявил ходатайство о приобщении к материалам дела доказательств, собранных защитой. Оказалось, что репост публикации «Объединенных демократов» на публичную страницу Андрея Пивоварова сделал не он, а один из администраторов страницы — Мария Кузнецова. Это подтвердила сама девушка. Кроме того, защита предоставила заверенный нотариусом протокол осмотра админки публичной страницы Пивоварова. «Из этих доказательств следует, что инкриминируемые Пивоварову действия он просто не совершал», — объясняется в телеграм-канале политика.