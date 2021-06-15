В Краснодаре суд оставил под стражей политика Пивоварова за репост, который сделал не он

Краснодарский край, Вся Россия

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Краснодарский краевой суд 15 июня отклонил жалобу на арест экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

Напомним, 31 мая экс-директора «Открытой России» (в 2017 году организации с таким названием, зарегистрированные в Великобритании, Генпрокуратура признала нежелательными) Андрея Пивоварова сняли с самолета в петербургском аэропорту. Его допросили и провели обыск в квартире.

1 июня политика доставили в Краснодар. Оказалось, что 29 мая следком Кубани возбудил против Пивоварова уголовное дело за репост в фейсбуке. По версии следствия, в августе 2020 года Пивоваров находился в квартире в Краснодаре, где сделал репост проекта «Объединенные демократы» (проект, координирующий независимых кандидатов на муниципальных выборах). Тем самым политик совершил действия агитационного характера в поддержку нежелательной организации.

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Первомайский районный суд Краснодара 2 июня постановил заключить Пивоварова под стражу. Политик будет находиться в СИЗО до 31 июня. 8 июня СК предъявил Пивоварову обвинение в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ст. 284.1 УК РФ), сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

15 июня в Краснодарском краевом суде состоялось заседание по обжалованию ареста Пивоварова. Политик присутствовал на нем по видеосвязи. Слушателям и журналистам отказали в проведении видео- и фотосъемки, написала в своем телеграм-канале соратница Пивоварова Татьяна Усманова.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы адвокат Пивоварова Сергей Бадамшин заявил ходатайство о приобщении к материалам дела доказательств, собранных защитой. Оказалось, что репост публикации «Объединенных демократов» на публичную страницу Андрея Пивоварова сделал не он, а один из администраторов страницы — Мария Кузнецова. Это подтвердила сама девушка. Кроме того, защита предоставила заверенный нотариусом протокол осмотра админки публичной страницы Пивоварова.

«Из этих доказательств следует, что инкриминируемые Пивоварову действия он просто не совершал», — объясняется в телеграм-канале политика.

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Адвокат Сергей Бадамшин ходатайствовал об отмене меры пресечения и прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Суд отклонил жалобу на арест Пивоварова и оставил его под стражей.

«Изучив доводы, изложенные в жалобах, краевой суд не нашел оснований для замены ранее избранной в отношении Пивоварова меры пресечения и оставил его под стражей до 31 июля включительно», — сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

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