Краснодарский суд продлил Пивоварову арест на полгода
Ленинский суд Краснодара 11 ноября продлил арест Андрею Пивоварову на шесть месяцев. Всего он проведет в СИЗО почти год.
Напомним, все началось 31 мая, когда Андрея Пивоварова сняли с самолета в Санкт-Петербурге. Его допросили и провели обыск в квартире. Позже стало известно, что 29 мая следственный комитет Краснодарского края возбудил в отношении Пивоварова уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности нежелательной организации).
Дело в том, что Пивоваров был исполнительным директором «Открытой России» (в 2017 году организации с таким названием, зарегистрированные в Великобритании, Генпрокуратура признала нежелательными). А в августе 2020 года, находясь в Краснодаре, политик сделал репост в фейсбуке проекта «Объединенные демократы» (проект, координирующий независимых кандидатов на муниципальных выборах).
Адвокат Пивоварова говорил, что политик не делал репост. Записью поделилась администратор страницы Мария Кузнецова. Девушка это подтвердила. Кроме того, защита предоставила заверенный нотариусом протокол осмотра админки публичной страницы Пивоварова.
После этого начались долгие судебные разбирательства. Пивоварова заключили под стражу до 31 июля, затем продлили арест до 29 октября, а потом еще раз продлили до 29 ноября.
В конце октября краснодарский следком завершил расследование уголовного дела. Сообщалось, что мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
11 ноября Ленинский суд Краснодара продлил Пивоварову арест на шесть месяцев до 29 апреля 2022 года. Также его дело передали в Краснодарский краевой суд для рассмотрения ходатайства об изменении территориальной подсудности. Дело просят передать в Санкт-Петербург.
⚡️На заседание не пускают прессу. В суде очень странная ситуация происходит: сначала пустили троих представителей СМИ рандомно, остальным сказали ждать. Через пять минут развернули тех, кто уже вошёл и отправили обратно 🤷🏻♂️— Андрей Пивоваров (@brewerov) November 11, 2021
Возле суда одиночные пикеты pic.twitter.com/yABN46W0pA— Андрей Пивоваров (@brewerov) November 11, 2021
В телеграме команды Пивоварова написали, что на заседании разрешили присутствовать матери политика. СМИ в суд сначала допустили, но потом попросили выйти. Защита просила отменить содержание под стражей, но суд отказал.
Возле здания суда прошли одиночные пикеты. Участников не задержали, но полицейские записали их данные.