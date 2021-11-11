Краснодарский суд продлил Пивоварову арест на полгода

Ленинский суд Краснодара 11 ноября продлил арест Андрею Пивоварову на шесть месяцев. Всего он проведет в СИЗО почти год.

Напомним, все началось 31 мая, когда Андрея Пивоварова сняли с самолета в Санкт-Петербурге. Его допросили и провели обыск в квартире. Позже стало известно, что 29 мая следственный комитет Краснодарского края возбудил в отношении Пивоварова уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности нежелательной организации).

Дело в том, что Пивоваров был исполнительным директором «Открытой России» (в 2017 году организации с таким названием, зарегистрированные в Великобритании, Генпрокуратура признала нежелательными). А в августе 2020 года, находясь в Краснодаре, политик сделал репост в фейсбуке проекта «Объединенные демократы» (проект, координирующий независимых кандидатов на муниципальных выборах).

Адвокат Пивоварова говорил, что политик не делал репост. Записью поделилась администратор страницы Мария Кузнецова. Девушка это подтвердила. Кроме того, защита предоставила заверенный нотариусом протокол осмотра админки публичной страницы Пивоварова.