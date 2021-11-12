В Краснодаре задержали четырех человек после акции в поддержку Пивоварова

Как писали Юга.ру, 11 ноября у здания Ленинского районного суда, где шел процесс над бывшим исполнительным директором «Открытой России»* Андреем Пивоваровым, прошли пикеты в поддержку политзаключенных и самого Пивоварова. Тогда к участникам акций подходили сотрудники полиции, проверили паспорта и записали номера мобильных телефонов.

12 ноября все три участника были задержаны. Один из них рассказал журналисту Юга.ру, что их доставили в Октябрьский районный суд. По словам задержанного, их отвезли в суд якобы за нарушение общественного порядка.

«С нами еще один человек задержан, но он не принимал участие, он просто фотографировал», — рассказал задержанный.