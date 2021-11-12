В Краснодаре задержали четырех человек после акции в поддержку Пивоварова
12 ноября сотрудники полиции задержали участников акции у Ленинского районного суда
Как писали Юга.ру, 11 ноября у здания Ленинского районного суда, где шел процесс над бывшим исполнительным директором «Открытой России»* Андреем Пивоваровым, прошли пикеты в поддержку политзаключенных и самого Пивоварова. Тогда к участникам акций подходили сотрудники полиции, проверили паспорта и записали номера мобильных телефонов.
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12 ноября все три участника были задержаны. Один из них рассказал журналисту Юга.ру, что их доставили в Октябрьский районный суд. По словам задержанного, их отвезли в суд якобы за нарушение общественного порядка.
«С нами еще один человек задержан, но он не принимал участие, он просто фотографировал», — рассказал задержанный.
Юга.ру обратились за комментарием в УМВД города, там журналиста перенаправили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В главке же попросили оформить официальный запрос через сайт ведомства.
Как писали Юга.ру, Ленинский суд Краснодара 11 ноября продлил арест Андрею Пивоварову на шесть месяцев. Ранее против него было возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности нежелательной организации) за репост фейсбуке. По этой статье Пивоварову грозит до шести лет лишения свободы. Защита политика настаивает, что репост делал не он.
*В 2017 году организации с названием «Открытая России», зарегистрированные в Великобритании, Генпрокуратура признала нежелательными.