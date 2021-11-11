На Кубани за неделю на пикеты вышли шесть человек. Что вообще происходит?

В Краснодарском крае наблюдается рост протестной активности. Кто-то хочет понижения цен, кто-то — свободы политзаключенных, а кто-то — изменений. Юга.ру решили узнать, кто все эти люди

В Краснодаре и Сочи за одну неделю ноября случился бум протестного движения. С апрельскими акциями этого не сравнить, но люди начинают выходить на улицы с плакатами. Их требования вполне умещаются на небольшом листе ватмана, с которым они и стоят в людных местах, а вот идеи — нет. Журналист Юга.ру поговорил со всеми участниками одиночных акций, чтобы понять, чем мотивирован такой рост протестных настроений.

В Краснодаре 4 ноября активист Сергей Елизаров вышел на одиночный пикет перед зданием администрации Краснодарского края. В руках он держал плакат, на котором выразил возмущение ростом цен на бензин, ЖКХ, который происходит на фоне сохранения низких доходов россиян. К молодому человеку скоро пришли полицейские и попросили написать объяснительную.

Сергей рассказал Юга.ру, что главной мотивацией для его выхода на пикет послужил именно рост цен, никакой политической подноготной здесь нет. «Цены растут неимоверным образом. По радио я постоянно слышу, что цены на ЖКХ, бензин и платные дороги у нас ниже европейских. А сейчас еще под Новый год цены вырастут на 30%. Так сейчас на фоне коронавируса они и так выросли. Вы [Сергей обращается к властям — прим. ред.] сначала сделайте что-нибудь для повышения уровня благосостояния граждан, а уже потом цены поднимайте. Нет, больше я [здесь Сергей обращается уже к журналисту Юга.ру — прим. ред] не пойду пока что, потому что боюсь, что ее могут посчитать политической. К Алексею Навальному у меня нейтральное отношения. Я вышел на улицу, потому что мне просто надоело то, что вокруг происходит. Так я хотел высказать свое мнение. Некоторые люди, которые проходили мимо, были солидарны со мной и поддерживали мою позицию», — сказал Сергей.

© Фото из телеграм-канала «Команда Навального | Краснодар»

В Сочи 8 ноября задержали активиста Давида Абгаряна, который вышел на пикет у здания местной администрации с плакатом в поддержку Навального в руках. Через некоторое время на место приехали полицейские и доставили его в отдел. 9 ноября над активистом состоялся суд, его оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. С решением судьи Давид не согласен и собирается подавать апелляцию.

«Моя позиция в том, что сейчас легче продолжать топить за Алексея Навального, дождаться, когда он выйдет из тюрьмы озлобленным и продолжит делать свое дело. Никаких провокаторов или проблем конкретно в Сочи с пикетом у меня не было, пока не появились полицейские. Вообще Сочи, наверно, максимально аполитичный город, но были несколько человек, которые мне помогали, я их вообще не знал. Одна девушка фотографировала меня для архива, еще одна девушка принесла мне еду, когда меня уже доставили в отдел. По поводу решения суда. Да, меня оштрафовали на 20 тыс. рублей. С приговором я не согласен, будем подавать апелляцию. Судья почему-то решил, что я признал вину в содеянном, хотя я везде указывал, что выражал свою позицию и не считаю себя виновным. Еще в суде почему-то посчитали, что я проводил акцию рядом со зданием самого суда, хотя на самом деле я стоял перед администрацией, даже фото есть», — рассказал Давид.

11 ноября жительница Краснодара Екатерина вышла с плакатом в руках в поддержку Алексея Навального к Триумфальной арке в Краснодаре. Свой поступок она объяснила личными убеждениями.

«Да, сегодня я стояла с плакатом у арки. Сделала это потому, что поддерживаю и разделяю его взгляды и то, что он делает. Не так давно я посмотрела филь «Дождя»* про Навального, после этого решила сделать плакат и выбрала это место. На плакате я отразила свою позицию. Пока я там стояла, некоторые люди поддерживали менял, кто-то хлопал, кто-то говорил, что я молодец. Были и такие, кто говорил, что акция проплачена, в основном это пожилые люди, конечно», — рассказала Екатерина.

© Фото Яны Антоновой

11 ноября в Ленинском районном суде Краснодара прошло первое судебное заседание по делу бывшего лидера «Открытой России»** Андрея Пивоварова. Его задержали 31 мая в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге и доставили в Краснодар. Ему вменяют осуществлении деятельности нежелательной организации ст. 284.1 УК РФ. Обвинение основывается на репосте проекта «Объединенные демократы» (проект, координирующий независимых кандидатов на муниципальных выборах) в Фейсбуке. Позже защита Пивоварова предоставила доказательства, что репост сделал не он. Сегодня суд продлил ему арест на шесть месяцев. К началу заседания к зданию суда пришли несколько человек, чтобы поддержать обвиняемого.

Илья пришел на пикет к зданию Ленинского районного суда, чтобы поддержать не только Андрея Пивоварова. В руках он держал плакат с призывом остановить политическое преследование. «Я пришел сегодня сюда, чтобы поддержать всех людей, на которых оказывается политическое давления из-за их взглядов. Такого, по моему мнению, быть не должно. Да, я поддерживаю Алексея Навального и разделяю его взгляды. Это нормально, когда к власти пытаются прийти новые люди с новыми идеями. Если человек находится у власти уже 20 лет, ничего хорошего для страны уже не делается. Дело Пивоварова как раз связано с попыткой удержания власти. На костер такого удержания власти идут судьбы людей, их интересы, потребности внешнеполитические отношения, развитие государства. С негативом со стороны прохожих я не сталкивался, наоборот, говорят, что молодец, показывают большие пальцы и держат кулачки. Да, подходили полицейские, посмотрели паспорт, взяли номер телефона и продолжили наблюдать. Сейчас я завершил свою акцию и ушел оттуда», — рассказал Илья.

© Фото Даниила Бурмака

Роман пришел сегодня к Ленинскому районному суду с похожей идеей. «Сегодня я вышел в поддержку всех политзаключенных. Если так дальше пойдет, то домой придут все, кто придерживается аппозиционных взглядов. Наверно, опыт соседней республики показал, что бывает, когда терпение народа кончается, мне кажется, такого (массовой акции) у нас не допустят. Это не первое подобное мероприятие, в котором я участвую. Очень часто вижу одних и тех же людей, которые снимают активистов, что-то записывают, сегодня такое были тоже. Возможно, сотрудники полиции в штатском, возможно кто-то другой. Может на нас собирают компромат, я не знаю. Сейчас протестное движение в Краснодарском крае, да и не только, поубавилось. После событий с Навальным, после выборов никаких крупных акций, кроме политических партий, никто не устраивал, конечно поубавились протестные настроения. Взгляды Навального я поддерживаю. Будут ли дальше какие-то акции, митинги и пикеты, я не знаю», — рассказал Роман.

Сергей тоже пришел высказать свою поддержку Андрею Пивоварову и высказать свою позицию по поводу необходимости изменений в стране. «Действительно, повесткой сегодняшнего мероприятия является Пивоваров. Но я вышел сюда за изменения в России, изменения в принципе. Это касается и повышения благосостояния, большого роста цен, прозрачности власти. Взгляды Навального я разделяю. Он пытался поменять то, что мы видим вокруг в положительную сторону, но пока прекратил это делать по известным всем нам обстоятельствам. На прошедших выборах я был наблюдателем. Да, в акции апрельской в Краснодаре я участвовал. Никаких проблем не было. Звонили полицейские, проводили профилактическую беседу. По поводу прохожих, никакого негатива не встретил, некоторые поддерживали, некоторые спрашивали, кто такой Пивоваров. Никаких проблем не было сегодня», — рассказал Сергей.

© Фото Даниила Бурмака