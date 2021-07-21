«Независимая политика в России ведёт к арестам». Суд оставил Андрея Пивоварова в СИЗО Краснодара еще на три месяца
21 июля Октябрьский районный суд Краснодара в закрытом режиме продлил заключение политика Андрея Пивоварова до 29 октября
Напомним, 29 мая следком Кубани возбудил уголовное дело против Андрея Пивоварова — экс-главы «Открытой России (в 2017 году организации с таким названием, зарегистрированные в Великобритании, Генпрокуратура признала нежелательными) за репост в фейсбуке.
Пивоварова заключили под стражу. Защите не удалось обжаловать это решение, хотя адвокат предоставил доказательства, что репост сделал другой человек.
Между тем, партия «Яблоко» выдвинула арестованного Пивоварова на выборы в Госдуму. Для выдвижения нужна была копия паспорта политика, но в СИЗО отказывали в выдаче документа. Позже Татьяна Усманова (глава предвыборного штаба Пивоварова) сообщила, что ей все же удалось получить паспорт и сделать копию. Документы на выдвижение переданы юристам партии.
21 июля в Октябрьском районном суде Краснодара прошло слушание о продлении меры пресечения Пивоварова. Татьяна Усманова вела в своем телеграме текстовую трансляцию с места. Она отметила, что многие пришли на заседание, чтобы поддержать политика.
Усманова сообщила, что администрация суда отказывалась пускать слушателей в зал, а в здании появились вооруженные приставы в касках.
По ходатайству следователя слушание решили провести в закрытом режиме. На заседании суд принял решение оставить Андрея Пивоварова в СИЗО до 29 октября.
«Это значит, что его предвыборная кампанию в Госдуму пройдёт из СИЗО. Андрея якобы судят за репост, но по сути — за желание баллотироваться. Очень больно осознавать, что независимая политика в России ведёт к арестам», — прокомментировала Усманова.