«Независимая политика в России ведёт к арестам». Суд оставил Андрея Пивоварова в СИЗО Краснодара еще на три месяца

Напомним, 29 мая следком Кубани возбудил уголовное дело против Андрея Пивоварова — экс-главы «Открытой России (в 2017 году организации с таким названием, зарегистрированные в Великобритании, Генпрокуратура признала нежелательными) за репост в фейсбуке.

Пивоварова заключили под стражу. Защите не удалось обжаловать это решение, хотя адвокат предоставил доказательства, что репост сделал другой человек.

Между тем, партия «Яблоко» выдвинула арестованного Пивоварова на выборы в Госдуму. Для выдвижения нужна была копия паспорта политика, но в СИЗО отказывали в выдаче документа. Позже Татьяна Усманова (глава предвыборного штаба Пивоварова) сообщила, что ей все же удалось получить паспорт и сделать копию. Документы на выдвижение переданы юристам партии.

21 июля в Октябрьском районном суде Краснодара прошло слушание о продлении меры пресечения Пивоварова. Татьяна Усманова вела в своем телеграме текстовую трансляцию с места. Она отметила, что многие пришли на заседание, чтобы поддержать политика.