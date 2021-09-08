Краснодарские журналистки вышли на одиночные пикеты в поддержку коллег, признанных иноагентами
8 сентября в Краснодаре авторы интернет-портала 93.RU Валерия Дульская и Анастасия Щеглова приняли участие в акции солидарности журналистов
Напомним, 8 сентября отмечается Международный день журналистской солидарности. В этот день десятки российских СМИ приняли участие в акции в поддержку коллег, которых Минюст признал иностранными агентами.
В Краснодарском крае свое несогласие с давлением на журналистов выразили Юга.ру, «Свободные медиа», «Туподар — Краснодар» и «Протокол». Вечером журналистки портала 93.RU Валерия Дульская и Анастасия Щеглова вышли на одиночные пикеты на площадь около здания краевой администрации.
Первой с плакатом «Нет иноагентов, есть журналисты» в пикет встала Анастасия Щеглова. Через пять минут к девушке подошли сотрудники полиции и краевой администрации.
Мужчины поговорили по рации, а чиновник подошел вплотную к собравшимся и сфотографировал их.
Затем к площади подъехала полицейская машина. После Щегловой в одиночный пикет встала с плакатом Валерия Дульская. Акция прошла мирно, девушек не задержали.
Как писали Юга.ру, в 2019 году Валерия Дульская выходила с одиночным пикетом в защиту журналиста издания «Медуза» [Минюст внес СМИ в реестр «иностранных агентов» 23.04.2021 г.] Ивана Голунова, задержанного в Москве.