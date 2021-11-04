4 ноября в Сочи более 100 человек пришло на пляж Ривьера, чтобы выразить недовольство антиковидными мерами, которые приняты в городе и в стране. Жители города записали видеообращение к Владимиру Путину.

«Под видом борьбы с вирусом принимаются беспрецедентные меры, направленные на раскол между людьми, разжигание ненависти друг к другу, открыто нарушаются права человека и гражданина. Нарушаются гарантированные конституцией права на труд, медицинскую помощь, обучение, воспитание детей, неприкосновенность частной жизни, врачебную тайну, свободу передвижения и свободу экономической деятельности. Против большинства населения, которое пользуется правом на добровольность медицинских процедур, объявлена война. Идет массовая дискриминация населения России по медицинским признакам. Мы, жители Сочи, возмущены антинародным курсом исполнительной власти», — сказано в обращении.

Жители подчеркнули, что их принуждают к вакцинации угрозами увольнения, лишения премий, отстранения от работы.

Напомним, сейчас в Сочи без QR-кода о вакцинации нельзя попасть в кафе и рестораны, заселиться в отели. 3 ноября в администрации края продлили принятые ограничения и ввели новые — например, теперь сочинцы без QR-кода не смогут попасть даже в торговые центры. Массовые мероприятия пока не проводят на всей территории региона.

Юга.ру писали, что за выходные в Сочи составили 14 протоколов за несоблюдение эпидемиологических норм в транспорте, кафе, магазинах и гостиницах.