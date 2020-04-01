ЕСПЧ присудил 90 тыс. евро родственникам мужчины из Чечни, которого до смерти избили милиционеры

Чечня

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Европейский суд по правам человека 31 марта присудил компенсацию семье жителя Грозного, который 19 лет назад пропал без вести после избиения полицейскими

2 января 2001 года жителя Грозного Зелимхана Мурдалова задержали шесть сотрудников милиции недалеко от отдела. Милиционеры решили, что он употреблял наркотики, и избили его. Затем силовики отвезли его в отдел, где попытались склонить к сотрудничеству, после чего сотрудник уголовного розыска Сергей Лапин избил задержанного кулаками, дубинкой и ногами. Против Мурдалова возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ (Хранение наркотиков). Позже дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

На следующий день после избиения врач зафиксировал у мужчины перелом левой руки, разрыв уха и травму головы, за которой последовали потеря сознания и нарушение дыхания. В релизе от ЕСПЧ сообщается, что в камере мужчина перенес несколько инсультов. Между тем, в своих показаниях Лапин отмечал, что Мурдалов упал с лестницы.

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3 января следователь поручил освободить задержанного, а Лапин подделал его подпись в документе. После этого мужчину вывезли из отдела в неизвестном направлении, больше его не видели. В релизе от ЕСПЧ сказано, что один из свидетелей видел, что 2 января задержанный едва стоял на ногах и не мог передвигаться без посторонней помощи, когда его привезли в ИВС. Суд сделал вывод, что спустя день Мурдалова вывозили уже мертвым.

В 2003 году в России суд признал Мурдалова пропавшим без вести. На силовиков завели уголовное дело, которое несколько раз приостанавливали, а затем закрыли. В 2007 году в Грозном суд пересмотрел дело и приговорил Лапина к 10,5 годам колонии. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 3 ст. 111 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ).

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Европейский суд по правам человека 31 марта 2020 года признал по делу Зелимхана Мурдалова нарушения ст. 2 (Право на жизнь), ст. 3 (Душевные страдания заявителей из-за исчезновения родственника и неэффективное расследования) и ст. 13 (Отсутствие эффективного средства правовой защиты от жалоб по первым двум статьям) Европейской конвенции по правам человека. В результате семье Мурдалова присудили 90 тыс. евро. 

Интересы пострадавшего представлял проект «Правовая инициатива», сообщила «Медиазона».

Грозный Европейский суд по правам человека Насилие Правосудие Превышение полномочий смерть

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