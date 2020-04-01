ЕСПЧ присудил 90 тыс. евро родственникам мужчины из Чечни, которого до смерти избили милиционеры

Европейский суд по правам человека 31 марта присудил компенсацию семье жителя Грозного, который 19 лет назад пропал без вести после избиения полицейскими

2 января 2001 года жителя Грозного Зелимхана Мурдалова задержали шесть сотрудников милиции недалеко от отдела. Милиционеры решили, что он употреблял наркотики, и избили его. Затем силовики отвезли его в отдел, где попытались склонить к сотрудничеству, после чего сотрудник уголовного розыска Сергей Лапин избил задержанного кулаками, дубинкой и ногами. Против Мурдалова возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ (Хранение наркотиков). Позже дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

На следующий день после избиения врач зафиксировал у мужчины перелом левой руки, разрыв уха и травму головы, за которой последовали потеря сознания и нарушение дыхания. В релизе от ЕСПЧ сообщается, что в камере мужчина перенес несколько инсультов. Между тем, в своих показаниях Лапин отмечал, что Мурдалов упал с лестницы.