ЕСПЧ присудил 90 тыс. евро родственникам мужчины из Чечни, которого до смерти избили милиционеры
Европейский суд по правам человека 31 марта присудил компенсацию семье жителя Грозного, который 19 лет назад пропал без вести после избиения полицейскими
2 января 2001 года жителя Грозного Зелимхана Мурдалова задержали шесть сотрудников милиции недалеко от отдела. Милиционеры решили, что он употреблял наркотики, и избили его. Затем силовики отвезли его в отдел, где попытались склонить к сотрудничеству, после чего сотрудник уголовного розыска Сергей Лапин избил задержанного кулаками, дубинкой и ногами. Против Мурдалова возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ (Хранение наркотиков). Позже дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.
На следующий день после избиения врач зафиксировал у мужчины перелом левой руки, разрыв уха и травму головы, за которой последовали потеря сознания и нарушение дыхания. В релизе от ЕСПЧ сообщается, что в камере мужчина перенес несколько инсультов. Между тем, в своих показаниях Лапин отмечал, что Мурдалов упал с лестницы.
3 января следователь поручил освободить задержанного, а Лапин подделал его подпись в документе. После этого мужчину вывезли из отдела в неизвестном направлении, больше его не видели. В релизе от ЕСПЧ сказано, что один из свидетелей видел, что 2 января задержанный едва стоял на ногах и не мог передвигаться без посторонней помощи, когда его привезли в ИВС. Суд сделал вывод, что спустя день Мурдалова вывозили уже мертвым.
В 2003 году в России суд признал Мурдалова пропавшим без вести. На силовиков завели уголовное дело, которое несколько раз приостанавливали, а затем закрыли. В 2007 году в Грозном суд пересмотрел дело и приговорил Лапина к 10,5 годам колонии. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 3 ст. 111 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ).
Европейский суд по правам человека 31 марта 2020 года признал по делу Зелимхана Мурдалова нарушения ст. 2 (Право на жизнь), ст. 3 (Душевные страдания заявителей из-за исчезновения родственника и неэффективное расследования) и ст. 13 (Отсутствие эффективного средства правовой защиты от жалоб по первым двум статьям) Европейской конвенции по правам человека. В результате семье Мурдалова присудили 90 тыс. евро.
Интересы пострадавшего представлял проект «Правовая инициатива», сообщила «Медиазона».
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