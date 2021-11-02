Нужны ли QR-коды в ресторанах Краснодара? Рассказываем

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал указ, согласно которому QR-коды нужны только в общепитах на курортах, но краснодарцы жалуются, что им отказывают в обслуживании без кода

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. По мнению властей, это должно помочь справиться с распространением коронавируса. После этого в Краснодарском крае ужесточили действующие ограничения и ввели новые. На время выходных запретили массовые мероприятия, закрыли театры, музеи и кинотеатры, в кафе или рестораны на курортах Кубани (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, Джубга, Новомихайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) пустят только по QR‑коду, а спортивные матчи пройдут без зрителей.

1 ноября телеграм-канал «Краснодарская Щука» опубликовал пост, где сказано, что QR-коды не нужны для посещения ресторанов в Краснодаре. Пользователи в комментариях отметили, что это не совсем так и в ряде заведений («Суши Весла», «Чо Чо», «На Дровах», «Детектив, где вы?») отказывали в обслуживании без кодов.

Юга.ру решили разобраться в ситуации. 2 ноября журналист связался с краснодарскими заведениями, чтобы узнать, действительно ли нужны QR-коды для посещения.

С «Суши Весла» и рестораном «Детектив, где вы?» не удалось связаться, но в сети «Чотких ресторанов» («Птичка-Невеличка», «Катенька-Катюша», «Чо-Чо») рассказали, что в их заведениях не требуются коды и подчеркнули, что это ограничение касается только общепита в курортных городах. Ту же информацию подтвердили в ресторанах Андрея Матюхи — «Угли-Угли», «Очередь» и The Печь. В Mr. Drunkebar, «Скотина», баре «Архитектор» и Cafe Krasnodar также не нужны QR-коды для посещения или бронирования. Обновление: в ресторане «Детектив, где вы?» сообщили, что гостям необходимы QR-коды