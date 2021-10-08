В Адыгее ужесточили коронавирусные ограничения. Уже закрыли фудкорт в ТЦ «Мега»

С 11 октября на территории Адыгеи будет действовать запрет на проведение свадеб и других массовых мероприятий. От жителей республики будут требовать соблюдения социальной дистанции и ношения масок в общественных местах и транспорте. Лица старше 65 лет должны находиться в самоизоляции.

Напомним, в мечетях Кубани и Адыгеи снова запретили обниматься и целоваться из‑за коронавируса.

Несмотря на то что ограничения начнут действовать только со следующей недели, уже 8 октября в инстаграм-аккаунте ТЦ «Мега-Адыгея» сообщили об изменении режима работы фудкорта — теперь он работает только навынос. Ограничения ввели по указу главы Адыгеи от 6 октября.

В обычном режиме продолжат работать семь ресторанов с собственной посадочной зоной. Также в пресс-службе торгового центра подчеркнули необходимость ношения масок и соблюдения дистанции.

Напомним, в конце сентября на Кубани продлили режим повышенной готовности до декабря. Позже выяснилось, что власти рассматривают возможность введения системы QR-кодов для посещения общественных мест.