В России неделя с 30 октября по 7 ноября будет нерабочей

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. По ее словам, введение QR-кодов в регионах — недостаточная мера. Голикова также заявила, что в некоторых регионах с тяжелой обстановкой нерабочие дни можно объявить уже с 23 октября.

20 октября предложение правительства обсудили на совещании с президентом России Владимиром Путиным, которое транслировал ряд телеканалов. Путин поддержал идею. Так, неделя с 30 октября по 7 ноября будет нерабочей. Заработная плата при этом сохранится .

Отметим, что фактически нерабочими становятся три дня: с понедельника по среду (с 1 по 3 ноября). Юга.ру писали о том, что из-за Дня народного единства, который будет отмечаться в четверг, 4 ноября, россиян и так ждали четыре выходных дня подряд.

«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — сказал Путин.