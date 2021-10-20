В России неделя с 30 октября по 7 ноября будет нерабочей

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин согласился ввести нерабочую неделю из-за коронавируса

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. По ее словам, введение QR-кодов в регионах — недостаточная мера. Голикова также заявила, что в некоторых регионах с тяжелой обстановкой нерабочие дни можно объявить уже с 23 октября.

20 октября предложение правительства обсудили на совещании с президентом России Владимиром Путиным, которое транслировал ряд телеканалов. Путин поддержал идею. Так, неделя с 30 октября по 7 ноября будет нерабочей. Заработная плата при этом сохранится.

Отметим, что фактически нерабочими становятся три дня: с понедельника по среду (с 1 по 3 ноября). Юга.ру писали о том, что из-за Дня народного единства, который будет отмечаться в четверг, 4 ноября, россиян и так ждали четыре выходных дня подряд.

«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — сказал Путин.

Подчеркивается, что регионы со сложной обстановкой могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября. При необходимости нерабочие дни могут продлить.

На совещании с Путиным прозвучали уже знакомые рекомендации: россиян призвали вакцинироваться, воздержаться от поездок в другие регионы, соблюдать масочный режим.

Напомним, прошлой весной Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 3 апреля, чтобы остановить распространение коронавируса.

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