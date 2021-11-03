Куда пойти в Краснодаре на длинных выходных? Альтернативная афиша от Юга.ру

Юга.ру сделали альтернативную подборку офлайн-событий, которые можно посетить в Краснодаре с 4 по 7 ноября

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Власти считают, что это поможет справиться с распространением коронавируса. После этого в Краснодарском крае ужесточили действующие ограничения и ввели новые. На время выходных запретили массовые мероприятия, закрыли театры, музеи и кинотеатры, в кафе или рестораны на курортах Кубани пустят только по QR‑коду.

Чем заниматься краснодарцам на длинных выходных? Власти предложили в День народного единства 4 ноября участвовать в праздничных онлайн-активностях. Программу можно посмотреть по ссылке.

Юга.ру решили сделать альтернативную подборку офлайн-событий.

4 ноября (четверг)

В баре Wilson в 16:00 можно сыграть в командную викторину «Квизиум». Регистрация открыта. Стоимость участия 400 рублей с человека.

В ресторане«СанРемо» в 19:00 пройдет арт-вечеринка «Кисти». Все желающие будут с нуля создавать картину с изображением девушки с бокалом. Стоимость участия 2 тыс. рублей.

В баре Sgt. Pepper's Bar в 19:00 стартует музыкальная интеллектуальная викторина #Freddieshow. Она будет посвящена танцевальным хитам от 1970-х годов до настоящего времени. Регистрация команд открыта, стоимость участия 350 рублей с человека.

В баре The Rock bar в 20:00 стартует концерт группы «Пилот». Известный рок-коллектив выступит с программой «Майка и жизнь — всё наизнанку!». Стоимость билетов 1 тыс. 700 рублей.

В ресторане «Море рядом» в 20:30 можно будет насладиться выступлением скрипача Святослава Кожевникова. Вход свободный, для посещения необходимо забронировать стол.