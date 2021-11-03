Куда пойти в Краснодаре на длинных выходных? Альтернативная афиша от Юга.ру
Юга.ру сделали альтернативную подборку офлайн-событий, которые можно посетить в Краснодаре с 4 по 7 ноября
Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Власти считают, что это поможет справиться с распространением коронавируса. После этого в Краснодарском крае ужесточили действующие ограничения и ввели новые. На время выходных запретили массовые мероприятия, закрыли театры, музеи и кинотеатры, в кафе или рестораны на курортах Кубани пустят только по QR‑коду.
Чем заниматься краснодарцам на длинных выходных? Власти предложили в День народного единства 4 ноября участвовать в праздничных онлайн-активностях. Программу можно посмотреть по ссылке.
Юга.ру решили сделать альтернативную подборку офлайн-событий.
4 ноября (четверг)
В баре Wilson в 16:00 можно сыграть в командную викторину «Квизиум». Регистрация открыта. Стоимость участия 400 рублей с человека.
В ресторане«СанРемо» в 19:00 пройдет арт-вечеринка «Кисти». Все желающие будут с нуля создавать картину с изображением девушки с бокалом. Стоимость участия 2 тыс. рублей.
В баре Sgt. Pepper's Bar в 19:00 стартует музыкальная интеллектуальная викторина #Freddieshow. Она будет посвящена танцевальным хитам от 1970-х годов до настоящего времени. Регистрация команд открыта, стоимость участия 350 рублей с человека.
В баре The Rock bar в 20:00 стартует концерт группы «Пилот». Известный рок-коллектив выступит с программой «Майка и жизнь — всё наизнанку!». Стоимость билетов 1 тыс. 700 рублей.
В ресторане «Море рядом» в 20:30 можно будет насладиться выступлением скрипача Святослава Кожевникова. Вход свободный, для посещения необходимо забронировать стол.
5 ноября (пятница)
Те, кто хочет остаться дома, могут в 19:00 послушать лекцию-перформанс «Транслитеративное поддразнивание» от группы Slavs and Tatars. Художники исследуют потенциал письменности для идентичности и религии. Лекция пройдет в онлайн-формате, регистрация здесь.
В баре The Rock bar в 20:00 начнется концерт «Лабуград». Коллектив на несколько погрузит слушателей в неповторимую атмосферу, которая творится на выступлениях группы «Ленинград», исполнив ее главные хиты. Вход 400 рублей.
6 ноября (суббота)
В ресторане Bougival с 11:00 пройдет арт-вечеринка «Кисти». Желающие будут с нуля создавать картину «Вальс из цветов в голове». Стоимость участия 2 тыс. рублей.
В чешской пивнице Namesti в 15:30 начнется интеллектуальная командная викторина Wow Quiz. Она будет посвящена кино и музыке СССР. Регистрация открыта. Стоимость 400 рублей с человека.
В винном клубе Chateau Tamagne в 17:30 начнется психологическая игра «Ромео и Жульен» от Инны Семенниковой. Как сообщают организаторы, участникам не придется проходить через душевные боли и страдания. Все желающие побудут сценаристами собственной жизни через призму шекспировских пьес и персонажей. Стоимость 2 тыс. 300 рублей (включены закуски и напитки).
В баре The Rock bar в 20:00 заявлен концерт группы Revival, которая исполнит подборку хитов отечественной рок-музыки. Вход 300 рублей.
В арт-пространстве «Свои» на 20:30 заявлен вечер магической импровизации. Это будет квартирник-джем, на котором выступят Павел Аксюта и Раджа Резго. Вход 500 рублей.
7 ноября (воскресенье)
В гастропабе «Культура» в 16:00 начнется первый этап турнира по винному покеру. Стоимость участия 1 тыс. 500 рублей (входят сет из шести напитков и закуски).
В баре Wilson в 16:00 можно сыграть в музыкальную викторину «Мозгобойня». Регистрация команд открыта. Стоимость 350 рублей с человека.
В ресторане «Духанъ» в 16:00 пройдет арт-вечеринка «Кисти». Желающие будут с нуля создавать картину с изображением розовых фламинго. Стоимость участия 2 тыс. рулей.
В ЦСИ «Типография» в 18:00 начнется показ фильма журналистки Анны Пчелиной «За фасадом». Он посвящен Краснодару 1990-х годов и выставке современного искусства «Фасад». Вход бесплатный, необходима регистрация.
В баре Sgt. Pepper's Bar в 18:00 стартует интеллектуальное шоу City Quiz. Регистрация команд (от 2 до 10 человек) открыта, стоимость участия 350 рублей с человека.
Список из девяти увлекательных занятий с детьми, которые безопасны с эпидемиологической точки зрения и при этом принесут много радости, оставив хорошие воспоминания, можно посмотреть в этом материале Юга.ру.
Что еще можно посетить в праздничные дни?
Краснодарский ЦСИ «Типография». Там сейчас проходит выставка «Как исчезнуть полностью и никогда не быть найденной». Подробности можно узнать здесь. По выходным с 16:00 до 19:00 на выставке работают медиаторы, которые подробно расскажут об экспозиции.
В «Галерее Ларина» доступна персональная выставка Дмитрия Прокоповича «Черный пейзаж». По совам автора работ, представлена просто живопись как она есть. Вход свободный.
К посещению доступно арт-пространство «В гостях у Барбары Робертс», но только для гостей старше 18 лет. Там можно увидеть выставку частной коллекции знаменитых на весь мир кукол Барби. Стоимость посещения с экскурсией 300 рублей.
В ТРЦ «МЕГА-Адыгея» открылась треш-арт выставка «Соседи по планете». Художники творческой студии StenaClub превратили отходы и вторсырье в пять скульптур: переднеазиатский леопард, бурый медведь, кавказский зубр, рыба и птица. Экспозиция призвана привлечь внимание к проблеме исчезающих животных.
А если у вас есть лишние деньги, то можно отправиться в ОАЭ. Как писали Юга.ру, аэропорт Краснодара возобновил рейсы в Дубай. Полеты будут осуществляться два раза в неделю, по вторникам и субботам. Отметим, всем пассажирам, прибывающим в аэропорт Дубая, необходимо предъявить справку о ПЦР-тесте, сданном не позднее чем за 72 часа до вылета. По возвращении все пассажиры обязаны пройти повторное бесплатное тестирование на COVID-19.