Чем заняться на осенних каникулах с ребенком? Бесконтактные советы жителям Краснодара

Началась неделя «ковикул»: до 7 ноября нас ждут длинные выходные. А это значит, что нам предстоит провести много времени со своей семьей. Чем заняться вместе с детьми, чтобы вам всем было весело и приятно в компании друг друга? Мы подобрали девять увлекательных занятий, которые безопасны с эпидемиологической точки зрения и при этом принесут много-много радости, оставив хорошие воспоминания.

Вместе посмотреть хорошие мультфильмы Перед совместным семейным кинопросмотром часто возникает вопрос — что именно включить, чтобы было одинаково интересно и детям, и взрослым. Тут на выручку может прийти отечественная мультипликация. Такие шедевры, как «Остров сокровищ», сборник сказок «Гора самоцветов», короткометражки анимационной студии «Пилот» или Ивана Максимова приятно поразят юного зрителя, а взрослому напомнят о непередаваемых впечатлениях, полученных при первом просмотре этих мультиков.

В онлайн-кинотеатре «Кион» от МТС коллекция анимационных и художественных фильмов для детей обширна и подобрана со вкусом, а рекомендации настроены грамотно. При этом после активации детского профиля вы можете смело оставлять ребенка перед монитором — взрослый контент надежно защищен паролем. Смотреть всё это можно на любом устройстве — ТВ, планшете, смартфоне — или просто в браузере. А первые 30 дней подписки на «Кион» бесплатны.

Завести сад или огород на подоконнике Устроить прямо в квартире зеленый уголок — идея не только интригующая, но и достаточно легко выполнимая. Затраты на горшки, почвосмесь, удобрения и зерна/саженцы относительно невелики, особенно по сравнению с радостью, которую способно подарить домашнее фермерство.

Для начала можно выращивать на подоконнике неприхотливые декоративные растения, названия которых звучат, как заклинания из книг о Гарри Поттере: хлорофитум, сансевиерия, традесканция, замиокулькас. А можно устроить плантацию, которая будет приятно дополнять ваши завтраки, организовав грядку зеленого лука, редиса, укропа, петрушки, базилика и другой зелени. О том, как правильно растить цветы на подоконнике, мы подробно писали тут, а о выращивании домашних овощей — тут.

Принять участие в онлайн-конкурсах с крутыми возможностями и призами Уверены в том, что ваш ребенок талантлив? Помогите ему развить свои дарования при помощи «Поколения М» — бесплатного федерального онлайн-проекта МТС. К осенним каникулам МТС собрала более 200 творческих мастер-классов для детей по самым разным направлениям.

На этом сайте любой школьник в возрасте от 6 до 18 лет может выбрать для себя творческое направление, бесплатно учиться у звездных наставников, а потом загружать свои работы (в формате фото или видео) для участия в творческом конкурсе. Победители голосования получают супервозможности: стажировки в Москве, участие в выставке в Третьяковской галерее, в концертах вместе с лауреатами шоу «Голос.Дети» и так далее. Если ребенок хорошо рисует, танцует, поет, любит фотографировать, видит себя блогером или мечтает снимать кино — ему понравится «Поколение М», тем более что там можно участвовать одновременно в нескольких номинациях.

Прогуляться по Новороссийску с аудиогидом от МТС Современные форматы позволяют устраивать интересные экскурсии, не контактируя с посторонними. МТС предлагает вам воспользоваться услугами аудиогида, который расскажет, сколько у Новороссийска отцов-основателей и кто они, что помогает защищать корабли от разрушительного ветра норд-ост, откуда среди военных памятников взялся Мыс Любви — и еще много всего интересного о портовом городе-герое.

Это абсолютно бесплатно — для увлекательной прогулки по Новороссийску вам понадобится только смартфон, наушники и полтора-два часа свободного времени. Старт маршрута — возле крейсера «Михаил Кутузов» на набережной Адмирала Серебрякова. Здесь вы найдете указатель с QR-кодами, которые помогут включить аудиогид «Городские легенды» МТС на популярных туристических агрегаторах izi.travel и wegotrip. В любой день, в любое время и в любой компании — пройдите увлекательную экскурсию по Новороссийску в том формате, который вам удобен.

Покормить диких белок или уточек Золотая осень — самое подходящее время для того, чтобы не просто прогуляться в парк или к водоему, но и покормить зверей и птиц, которые там живут. Ведь чем ближе зима, тем сложнее диким животным самим находить себе пропитание. Главное — принести зверушкам правильное угощение. Ведь, к примеру, хоть утки и любят хлеб, но им его лучше не давать, поскольку такая пища нарушает птицам пищеварение, а помимо этого способствует размножению в водоеме вредных бактерий. Уткам отлично подойдут мелко нарезанные огурцы, кабачки и бананы, а также зерна граната и корм для кошек или собак. Ядовиты для птиц авокадо, чипсы и орехи.

Зато орехами с удовольствием будут угощаться белочки, правда, не любыми. Нечищеные грецкие, кедровые и фундук давать им можно. Миндаль, арахис и фисташки — нельзя. Как вариант, кормите белок тыквенными нежареными семечками, бананами, сушеными яблоками, морковью или грушами.

Испечь печенья с предсказаниями Традиционное китайское лакомство способно превратить в праздник даже самый обычный вечер. Первым делом приготовьте предсказания. Напишите их на полосках бумаги размером примерно 10х2 см, которые потом надо свернуть в трубочки. Лучше распечатывать на принтере или писать простым карандашом, поскольку чернила от ручки могут «поплыть» под воздействием высокой температуры.

Чтобы сделать шесть печений, взбейте три яичных белка в однородную массу, всыпьте в нее 125 граммов сахарной пудры (5 столовых ложек). Не прекращая взбивать, добавьте 45 граммов растопленного сливочного масла и 65 граммов муки (две столовые ложки с горкой). Тесто должно получиться текучее, не слишком густое. Дайте ему постоять 15 минут и разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментом, смажьте его сливочным маслом и разложите на противне тесто тонкими блинчиками примерно по 8 см в диаметре. Поставьте в духовку на несколько минут — вам нужно дождаться, когда края блинчиков начнут коричневеть. В этот момент вынимайте печенье, положите в середину каждого предсказание, запечатайте края, чтобы получилось что-то вроде полумесяца — и сгибайте их пополам на манер равиолей. Остывать лучше положите в рюмочки или маленькие формочки для кексов, чтобы печенья держали форму.

Устроить субботник, рассортировать отходы и сдать их на переработку Один из лучших способов надолго поднять себе настроение — навести вокруг себя порядок. И каникулы — отличное время для того, чтобы устроить уборку не только внутри дома, но и снаружи него. «Вооружитесь» рабочими перчатками и мешками для мусора, уберите весь хлам, скопившийся под вашими окнами (или, может, на какой-нибудь полянке по дороге в школу) — и потом прислушайтесь к себе, чтобы осознать, насколько лучше вы станете себя ощущать по итогам субботника.

Весь собранный мусор дополнительно можно рассортировать, чтобы дополнительно помочь природе, сдав отходы в переработку по всем правилам. Специальные баки для прозрачного пластика и бумаги давно уже не редкость в наших краях. А более сложные разновидности вторсырья можно отвезти, например, в краснодарский «Экоцентр».

Написать письмо Деду Морозу Прямо сейчас по кубанской погоде не особенно скажешь, что зима уже близко. Однако это факт: до декабря осталось меньше месяца, до Нового года — меньше двух. Получается, что прямо сейчас подступает самое подходящее время для того, чтобы написать Деду Морозу о том, что именно хорошего вы успели совершить в 2021 году и какой подарок хотели бы получить за такое свое поведение.