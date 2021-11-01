Аэропорт Краснодара возобновил рейсы в Дубай

С 2 ноября из аэропорта Краснодара начнут летать рейсы в Дубай

Авиасообщение между Краснодаром и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) прервали в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

1 ноября 2021 года в пресс-службе международного аэропорта Краснодара сообщили, что авиакомпания FlyDubai с 2 ноября снова начнет выполнять рейсы из Краснодара в Дубай.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю, по вторникам и субботам. Из Краснодара самолеты будут вылетать в 2:50, а приземляться в Дубае в 8:10. В обратном направлении рейс вылетает в 22:15 и приземляется в Краснодаре в 1:50. Время в пути — 4 часа 20 минут.