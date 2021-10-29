25 октября сервис по прокату электросамокатов Whoosh начал работу в Новороссийске, но неизвестные люди стали изымать транспорт со стоянок

За последние годы электросамокаты стали одним из самых популярных видов транспорта по всей России. С популярностью пришли и проблемы — после ряда ДТП с электросамокатами с ними стали бороться. «РБК» писал, что в июне в офисах крупнейших в сегменте компаний прошли обыски, а в Санкт-Петербурге запретили аренду электросамокатов. Правда, запрет продлился всего лишь два дня.

Краснодарский край не стал исключением — из-за проблем с пробками многие кубанцы пересели на электросамокаты. Чем больше человек выбирали экологичный вид транспорта, тем больше появлялось новостей о ДТП. Так, в Краснодаре парень на электросамокате сбил женщину, в другом случае школьник упал с самоката и разбился. В Сочи мужчина наехал на трехлетнюю девочку.

25 октября крупнейший в России сервис аренды электросамокатов Whoosh начал работу в Новороссийске. Компания направила администрации города соглашение, чтобы урегулировать правила размещения парковок и передвижения на электросамокатах. По словам представителя компании, из мэрии пришел запрет о недопущении деятельности сервиса, а после и замглавы Новороссийска Александр Яменсковый потребовал прекратить работу.

После этого с парковок сервиса стали пропадать самокаты — за день неизвестные изъяли около 50 электросамокатов. Незнакомцы не представляются и никак не комментируют свои действия.

Один из таких моментов попал на видео: четверо мужчин загружают самокаты в «Газель». Представители компании считают, что их собственность изъяли сотрудники отдела по защите прав потребителей в сфере ЖКХ управления городского хозяйства администрации Новороссийска.