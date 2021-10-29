В Новороссийске неизвестные воруют электросамокаты. В компании считают, что за этим стоит администрация города

Краснодарский край

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25 октября сервис по прокату электросамокатов Whoosh начал работу в Новороссийске, но неизвестные люди стали изымать транспорт со стоянок

За последние годы электросамокаты стали одним из самых популярных видов транспорта по всей России. С популярностью пришли и проблемы — после ряда ДТП с электросамокатами с ними стали бороться. «РБК» писал, что в июне в офисах крупнейших в сегменте компаний прошли обыски, а в Санкт-Петербурге запретили аренду электросамокатов. Правда, запрет продлился всего лишь два дня.

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Краснодарский край не стал исключением — из-за проблем с пробками многие кубанцы пересели на электросамокаты. Чем больше человек выбирали экологичный вид транспорта, тем больше появлялось новостей о ДТП. Так, в Краснодаре парень на электросамокате сбил женщину, в другом случае школьник упал с самоката и разбился. В Сочи мужчина наехал на трехлетнюю девочку.

25 октября крупнейший в России сервис аренды электросамокатов Whoosh начал работу в Новороссийске. Компания направила администрации города соглашение, чтобы урегулировать правила размещения парковок и передвижения на электросамокатах. По словам представителя компании, из мэрии пришел запрет о недопущении деятельности сервиса, а после и замглавы Новороссийска Александр Яменсковый потребовал прекратить работу. 

После этого с парковок сервиса стали пропадать самокаты — за день неизвестные изъяли около 50 электросамокатов. Незнакомцы не представляются и никак не комментируют свои действия. 

Один из таких моментов попал на видео: четверо мужчин загружают самокаты в «Газель». Представители компании считают, что их собственность изъяли сотрудники отдела по защите прав потребителей в сфере ЖКХ управления городского хозяйства администрации Новороссийска. 

В Whoosh утверждают, что им не поступали уведомления об изъятии самокатов, зато продолжают сыпаться угрозы, направленные на то, чтобы сервис прекратил свою деятельность в Новороссийске. Компания направила жалобу в прокуратуру Краснодарского края.

29 октября Юга.ру связались с пресс-службой администрации Новороссийска и спросили, почему власти города запретили деятельность компании и изымают самокаты. Там ответили, что не обладают такой информацией и посоветовали Whoosh обратиться в полицию.

Похожий ответ журналист получил и в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Представитель ведомства сообщил, что не понимает, почему компания направила жалобу именно в прокуратуру, ведь хищениями занимаются в полиции. 

Отметим, что в июне власти Новороссийска сообщили, что летом полицейские будут контролировать движение электросамокатов на набережной. А компаниям, занимающимся прокатом электросамокатов, рекомендовали ограничить скорость движения транспортных средств до 10 км/ч.

Новороссийск Транспорт

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В Новороссийске неизвестные воруют электросамокаты. В компании считают, что за этим стоит администрация города
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