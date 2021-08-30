В Сочи мужчина на электросамокате сбил трехлетнюю девочку. Против него возбудили уголовное дело

30 июля в Следственном комитете рассказали, что сбивший ребенка сочинец сознался в преступлении

Напомним, 23 августа появилась информация, что 44-летний сочинец на электросамокате сбил маленькую девочку. После этого он попытался скрыться с места происшествия.

30 августа стало известно, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Следствие установило, что вечером 22 августа сочинец ехал на личном электросамокате по улице Конституции СССР и наехал на трехлетнюю девочку. Ребенок получил перелом лобной кости и сейчас находится под наблюдением врачей.

Мужчина рассказал, что девочка резко выбежала под самокат и хоть он пытался избежать столкновения, но все равно зацепил ребенка. Сочинец признал вину и предложил помощь в лечении и реабилитации девочки, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Юга.ру писали, что в июле краснодарец сбил на электросамокате женщину. Ему грозит до двух лет колонии.