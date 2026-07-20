В краснодарском Городском саду отремонтируют историческую колоннаду

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара https://t.me/krdru/53733
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара https://t.me/krdru/53733

В Краснодаре в парке Городской сад до конца осени отреставрируют историческую колоннаду 1930-х годов

20 июля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о начале ремонта старинной колоннады, расположенной на центральном бульваре парка Городской сад. Специалисты приведут в порядок сооружение, его ступени и ограждение. Завершить работы планируют до конца осени текущего года.

Власти Краснодара перенесли ремонт летнего театра в Городском саду:

«Многие молодожены делали здесь свадебные фотографии. Уверен, после ремонта эта традиция возобновится», — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Напомним, колоннада является достопримечательностью Краснодара. Ее возвели в 1930-е годы. С тех пор она стала частью Городского сада — старейшего парка Краснодара, который появился в 1848 году. 

Как писали Юга.ру, в середине июля в краснодарском «Парке Облаков» появилась новая инсталляция — многоуровневый термальный источник с густым туманом и миниатюрными скалами.

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В краснодарском Городском саду отремонтируют историческую колоннаду
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