В краснодарском Городском саду отремонтируют историческую колоннаду

В Краснодаре в парке Городской сад до конца осени отреставрируют историческую колоннаду 1930-х годов

20 июля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о начале ремонта старинной колоннады, расположенной на центральном бульваре парка Городской сад. Специалисты приведут в порядок сооружение, его ступени и ограждение. Завершить работы планируют до конца осени текущего года.

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«Многие молодожены делали здесь свадебные фотографии. Уверен, после ремонта эта традиция возобновится», — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Наумов.



Напомним, колоннада является достопримечательностью Краснодара. Ее возвели в 1930-е годы. С тех пор она стала частью Городского сада — старейшего парка Краснодара, который появился в 1848 году.