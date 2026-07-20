Где в Краснодаре 20 июля отключат свет и газ — собрали все адреса
Рассказываем, где именно в Краснодаре на 20 июля запланированы профилактические отключения газа и электричества
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Единая диспетчерско-дежурная служба Краснодара (ЕДДС) опубликовала график плановых отключений для проведения профилактических работ на электросетях и газопроводах. Собрали для вас все адреса в удобном формате.
Красных партизан ул., 4/4
Рождественская набережная, 51
Таманская ул., 154
Базарная ул., 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115
Знаменская ул., 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
Изумрудный пр-д, 31, 33, 35, 37
Лаврова Леонида ул., 18/3, 20, 22, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91
Лысенко атамана ул., 37, 39, 41, 43, 45, 58, 60, 62, 64, 66
Новодонецкая ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70
Покровская ул., 1, 2, 3, 4, 5
2-я Полевая ул., 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Становая ул., 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72
1-го Мая ул., 65, 67
1-я Линия ПРК, 181, 183, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304
1-е отделение с/з «Краснодарский», 1
2-я Линия ПРК, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94
3-я Линия ПРК, 68
4-я Линия ПРК, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118
5-я Линия ПРК, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101
42-я Линия, 23
Адыгейская Набережная, 188, 238, 240, 242
1-й Адыгейский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6
Алуштинская ул., 1 Б
Арбатская ул., 14
2-я Арбатская ул., 5
Артиллерийская ул., 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205
Бабушкина ул., 96, 98, 100, 102, 104
Бершанской ул., 345, 345/1, 345/8, 347, 351/1, 400, 402, 402/3, 402 Б
Бийская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Власова ул., 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 179, 181, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199
Воронежский бугор, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Восточный Обход, 1, 3, 5, 7, 9, 15
Выселковская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
Геймановская ул., 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42
Головатого атамана ул., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26
Евдокимовская ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Екатериновская ул., 25, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Защитников Отечества ул., 5
Ивановская ул., 1, 2, 26
КИМ ул., 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101
Кисляковская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Книжная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
Кондратенко ул., 8, 12
Константиновский пер., 2, 3, 4, 5
Кропоткина ул., 50, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231
Кропоткина пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Лавочкина ул., 11
Метальникова Петра ул., 2
Милютинская ул., 29, 31, 33, 35 37, 39, 41, 43
Надежды бульвар, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Передерия ул., 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143
Переяславская ул., 29, 31, 33, 35, 37, 39
Петровский пер., 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28
Рылеева ул., 103, 105, 107, 109. 111, 113, 115, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150
Северная ул., 171
Фурманова ул., 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132
Холмская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Щербиновская ул., 2, 4, 6, 8, 10, 12
Энгельса ул., 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
Экономическая ул., 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 26
Ягодина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50/2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Янтарная ул., 2, 4
Коммунаров ул., 237, 239
Красная ул., 202, 202/а
Тем, у кого есть вопросы, в ЕДДС предлагают звонить на горячую линию поставщика услуг, компании «Электросети Кубани» по телефону 8 (861) 255-45-66.
Помимо этого, 20 июля с 9:00 до 17:00 будет приостановлена подача газа по пяти адресам.
Разведчика Леонова ул., 1
Тихорецкая ул., 5, 6 А, 81
1-й Тихорецкий пр-д, 5
По вопросам газоснабжения краснодарцы могут звонить по телефонам 04, 104 и в диспетчерскую службу АО «Краснодаргоргаз» —8 (861) 268-03-04.
Ранее Юга.ру писали, что краснодарское МЧС решило сделать оповещения о беспилотной опасности более адресными.