Где в Краснодаре 20 июля отключат свет и газ — собрали все адреса

Рассказываем, где именно в Краснодаре на 20 июля запланированы профилактические отключения газа и электричества

Единая диспетчерско-дежурная служба Краснодара (ЕДДС) опубликовала график плановых отключений для проведения профилактических работ на электросетях и газопроводах . Собрали для вас все адреса в удобном формате.

Отключение электричества с 8:00 до 17:00 (3 адреса)

Отключение электричества с 9:00 до 16:00 (9 улиц, 132 адреса)

Отключение электричества с 9:00 до 17:00 (50 улиц, 897 адресов)

Отключение электричества с 13:00 до 17:00 (2 улицы, 4 адреса)

Тем, у кого есть вопросы, в ЕДДС предлагают звонить на горячую линию поставщика услуг, компании «Электросети Кубани» по телефону 8 (861) 255-45-66.

Помимо этого, 20 июля с 9:00 до 17:00 будет приостановлена подача газа по пяти адресам.