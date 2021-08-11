Школьник упал с электросамоката около парка «Краснодар». Его увезли на скорой

Краснодарский край

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10 августа 13-летний мальчик упал с электросамоката возле парка «Краснодар». Полиция проводит проверку

По информации телеграм-канала «Телетайп Краснодара», ребенок катался на арендованном электросамокате возле парка «Краснодар» и упал. По словам очевидцев, у него множественные ушибы, сотрясение мозга, кровоизлияние в брюшной полости и выбитые зубы.

11 августа в пресс-службе УМВД Краснодару порталу Юга.ру подтвердили, что 13-летний мальчик упал с самоката. Его заметил очевидец и вызвал скорую. Ребенок потерял сознание, а потом снова пришел в себя. Сейчас он в больнице. 

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Напомним, в прошлом году в парке «Краснодар» упал 12-летний мальчик на электросамокате. Его в тяжелом состоянии увезли в больницу. В июле этого года парень на электросамокате сбил женщину. Против него возбудили уголовное дело.

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