Краснодарский край стал лидером России по числу банкротств

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кубань заняла первое место в РФ по количеству банкротств физлиц и индивидуальных предпринимателей

17 июля «Федресурс» опубликовал статистику банкротств в России по итогам второго квартала 2026 года. За апрель—июнь 2026 года в Краснодарском крае было введено 7352 судебные процедуры банкротства граждан и ИП. Кубань обошла по этому показателю Москву (7121) и Московскую область (7087). Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7679 процедур) число банкротств снизилось на 4,3%.

В сегменте корпоративных банкротств (юридические лица и КФХ) край оказался лишь на шестом месте в РФ с показателем в 56 случаев (годом ранее — 53). Первую строчку здесь заняла Москва (479).

Параллельно на Кубани зафиксировали резкий всплеск популярности бесплатного банкротства через МФЦ. Во втором квартале 2026 года в регионе запустили 912 внесудебных процедур. Годом ранее их было 740. По этому показателю Краснодарский край также выбился в лидеры страны, опередив Ростовскую область (694) и Алтайский край (669).

Ресторанный апокалипсис на Кубани:

По данным «Федресурса», число внесудебных банкротств за второй квартал в России выросло на 13,1% (до 17,9 тыс.), а за полугодие — на 9,1% (до 34,3 тыс.). В 2025 году показатели росли стремительнее — на 25% и 24,3% соответственно.

Во втором квартале года суды признали банкротами 140,03 тыс. россиян — это на 0,9% больше прошлогоднего результата. В 2025 году прирост достигал 36,4%. За первое полугодие текущего года показатель увеличился на 6,8%.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае семье нужно восемь лет, чтобы накопить на квартиру. 

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