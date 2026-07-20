Краснодарский край стал лидером России по числу банкротств

17 июля «Федресурс» опубликовал статистику банкротств в России по итогам второго квартала 2026 года. За апрель—июнь 2026 года в Краснодарском крае было введено 7352 судебные процедуры банкротства граждан и ИП. Кубань обошла по этому показателю Москву (7121) и Московскую область (7087). Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7679 процедур) число банкротств снизилось на 4,3%.

В сегменте корпоративных банкротств (юридические лица и КФХ) край оказался лишь на шестом месте в РФ с показателем в 56 случаев (годом ранее — 53). Первую строчку здесь заняла Москва (479).

Параллельно на Кубани зафиксировали резкий всплеск популярности бесплатного банкротства через МФЦ. Во втором квартале 2026 года в регионе запустили 912 внесудебных процедур. Годом ранее их было 740. По этому показателю Краснодарский край также выбился в лидеры страны, опередив Ростовскую область (694) и Алтайский край (669).