Краснодар вошел в топ городов с самыми дешевыми открытыми бассейнами. Сравнили цены

Краснодар занял третье место по доступности отдыха в открытых бассейнах — в будни вход в среднем стоит 1560 рублей

17 июля картографический сервис 2ГИС опубликовал исследование, в котором специалисты выяснили, сколько стоит посещение открытых бассейнов в городах-миллионниках. В анализе учитывали стоимость одного сеанса в будние и выходные дни.

По данным сервиса, всего в российских мегаполисах работают более 230 открытых бассейнов. Краснодар занял второе место по их количеству — в городе насчитывается 33 локации. На третьем месте оказался Ростов-на-Дону (25 бассейнов), а лидером стала Москва — 58.

В среднем по России посещение открытого бассейна в будний день стоит 2074 рубля, в выходной — 2545 рублей. Краснодар занял третье место среди самых доступных городов: средняя стоимость составляет 1560 рублей в будни и 1967 рублей в выходные.

Юга.ру проверили, насколько эти данные соответствуют действительности, и сравнили стоимость минимального сеанса для взрослых в популярных открытых бассейнах Краснодара: