Краснодар вошел в топ городов с самыми дешевыми открытыми бассейнами. Сравнили цены
Краснодар занял третье место по доступности отдыха в открытых бассейнах — в будни вход в среднем стоит 1560 рублей
17 июля картографический сервис 2ГИС опубликовал исследование, в котором специалисты выяснили, сколько стоит посещение открытых бассейнов в городах-миллионниках. В анализе учитывали стоимость одного сеанса в будние и выходные дни.
По данным сервиса, всего в российских мегаполисах работают более 230 открытых бассейнов. Краснодар занял второе место по их количеству — в городе насчитывается 33 локации. На третьем месте оказался Ростов-на-Дону (25 бассейнов), а лидером стала Москва — 58.
В среднем по России посещение открытого бассейна в будний день стоит 2074 рубля, в выходной — 2545 рублей. Краснодар занял третье место среди самых доступных городов: средняя стоимость составляет 1560 рублей в будни и 1967 рублей в выходные.
Юга.ру проверили, насколько эти данные соответствуют действительности, и сравнили стоимость минимального сеанса для взрослых в популярных открытых бассейнах Краснодара:
- «Блу Марин» — 1400 рублей в любой день;
- «Бригантина» и «Сок» — 1500 рублей в будни и 2000 рублей в выходные;
- Sundali — 1300 рублей после 17:00 и 2000 рублей до 17:00 в будни, в выходные — 2000 рублей после 17:00 и 2700 рублей до 17:00;
- Zagarro Club — 2000 рублей в будни и 2500 рублей в выходные;
- Santorini — 2200 рублей в будни и 2700 рублей в выходные.
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В Ростове-на-Дону средняя стоимость посещения составляет 1924 рубля в будни и 2473 рубля в выходные. Город вошел в число тех, где разница в цене в зависимости от дня недели наиболее заметна.
Самыми доступными оказались открытые бассейны Воронежа — в среднем 1143 рубля в будни и 1400 рублей в выходные. Невысокие цены также зафиксированы в Уфе — 1550 рублей в будний день.
Дороже всего отдых у бассейна обойдется в Екатеринбурге (2514 рублей в будни и 3264 рубля в выходные), Санкт-Петербурге (2667 и 2967 рублей соответственно) и Москве (2714 и 3023 рубля).
Как писали Юга.ру, в июле стало известно, что в Краснодаре средний чек на концерты вырос в два раза — до 10 тыс. рублей.