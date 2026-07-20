Зеленая альтернатива? Российские ученые предложили делать топливо из водорослей

Как объяснила заведующая лабораторией микробиологии и биотехнологий БФУ Любовь Дышлюк, у этих водорослей есть сразу несколько преимуществ: высокая эффективность фотосинтеза, большое содержание жиров (липидов), простота выращивания и отсутствии необходимости в больших пахотных площадях.

20 июля РИА «Новости» сообщили , что исследователи Балтийского университета имени Канта вместе с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга предложили использовать для создания биодизеля водоросли рода Scenedesmus. Результаты их работы опубликованы в международном научном издании Research Square.

Калининградские ученые пока работают с небольшими объемами — выращивают водоросли в колбах и биореакторах до пяти литров. Но они уже научились управлять процессом: менять условия выращивания, состав питательной среды и таким образом влиять на качество конечного продукта.

Однако говорить о полной замене нефтяного топлива биодизелем пока рано. Исследователи признают: чтобы не навредить двигателям, биодизель пока предлагают смешивать с обычным топливом в определенных пропорциях. Кроме того, остается проблема крупномасштабного выращивания водорослей — в промышленных объемах это пока дорого и сложно.

Ученые ориентируются на уже существующие американские и европейские стандарты качества биодизеля и уверены, что их разработка востребована.

«Продукт однозначно интересен, мы видим в этом огромную перспективу», — резюмировала Любовь Дышлюк.

Биодизель — топливо, которое получают из растительных масел или животных жиров путем химической переработки. Он нетоксичен, быстро разлагается в природе, обладает хорошей смазывающей способностью и может использоваться в обычных дизельных двигателях без переделок. Смеси биодизеля с обычным топливом уже активно применяют в Германии, Италии и Малайзии.

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