Кубанские кинотеатры закроются на время нерабочей недели

Краснодарский край

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Кинотеатры в Краснодарском крае не будут работать с 30 октября по 7 ноября

Напомним, 21 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ужесточил коронавирусные ограничения в Краснодарском крае. Кубанцы смогут попасть на массовые мероприятия только по QR-коду, а детские и культурные события попали под запрет. Также во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября никаких мероприятий вообще не будет. На курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, Джубга, Новомихайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси), а также в Сириусе будут пускать посетителей в рестораны только с QR-кодами.

Позже оказалось, что QR-коды потребуются для посещения кинотеатров в Краснодарском крае. Тогда сообщалось, что в кино сходить можно при наличии QR-кода о вакцинации, или сертификата о перенесенном коронавирусе, или документа, подтверждающего получение второго компонента вакцины.

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Накануне в социальных сетях появилась информация, что кубанские кинотеатры закрываются на период нерабочих дней. Представители кинотеатров ссылаются на постановление главы администрации Краснодарского края от 21 октября. 

Журналист Юга.ру обратилась за уточнением к представителям кинотеатров. В пресс-службе объединенной киносети «Синема парк — Формула кино» (кинотеатр в краснодарском «OZ-молл» и сочинском «Море-молл») подтвердили, что кинотеатры не будут работать в период нерабочей недели.

Представитель крупнейшей сети кинотеатров на Кубани «Монитор» (в Краснодаре кинотеатры находятся в ТРЦ «Красная Площадь», «СБС» и «Сити-центре») сообщил, что в ближайшее время предоставит официальный ответ. Отметим, что сейчас на сайте сети невозможно купить билеты как раз на период нерабочей недели. 

В социальных сетях сети «Киномакс» (краснодарский ТЦ «Галерея») указано, что кинотеатр приостанавливает работу с 30 октября по 7 ноября. 

Юга.ру писали, что ранее на период нерабочей недели закрылись краснодарские театры и музеи.

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Кубанские кинотеатры закроются на время нерабочей недели
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