Кубанские кинотеатры закроются на время нерабочей недели

Напомним, 21 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ужесточил коронавирусные ограничения в Краснодарском крае. Кубанцы смогут попасть на массовые мероприятия только по QR-коду, а детские и культурные события попали под запрет. Также во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября никаких мероприятий вообще не будет. На курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, Джубга, Новомихайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси), а также в Сириусе будут пускать посетителей в рестораны только с QR-кодами.

Позже оказалось, что QR-коды потребуются для посещения кинотеатров в Краснодарском крае. Тогда сообщалось, что в кино сходить можно при наличии QR-кода о вакцинации, или сертификата о перенесенном коронавирусе, или документа, подтверждающего получение второго компонента вакцины.