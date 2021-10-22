В отели пустят с одним компонентом вакцины, а QR-коды ввели не на всей Кубани. Разбор постановления губернатора

Напомним, в Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до декабря. Согласно документу, в крае продолжает действовать масочный режим и необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции.

20 октября президент России Владимир Путин объявил всю неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей с сохранением заработной платы. Таким образом власти хотят снизить рост заболеваемости коронавирусом.

21 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба и объявил об ужесточении антикороновирусных мер в регионе. 22 октября в телеграм-канале администрации Краснодарского края опубликовали соответствующее распоряжение.