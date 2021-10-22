В отели пустят с одним компонентом вакцины, а QR-коды ввели не на всей Кубани. Разбор постановления губернатора
Администрация Краснодарского края 22 октября опубликовала распоряжение губернатора о введении дополнительных коронавирусных ограничений
Напомним, в Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до декабря. Согласно документу, в крае продолжает действовать масочный режим и необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции.
20 октября президент России Владимир Путин объявил всю неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей с сохранением заработной платы. Таким образом власти хотят снизить рост заболеваемости коронавирусом.
21 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба и объявил об ужесточении антикороновирусных мер в регионе. 22 октября в телеграм-канале администрации Краснодарского края опубликовали соответствующее распоряжение.
Антикоронавирусные ограничения разделили по датам. Так, согласно документу, на время нерабочей недели (30 октября по 7 ноября) на Кубани:
- приостановят проведение всех спортивных, развлекательных, культурных мероприятий. Исключение составят лишь мероприятия, согласованные с Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями;
- в городах-курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, Жжубга, Новомихайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) совершеннолетние смогут попасть в заведения общепита только при наличии QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или справки о перенесенном заболевании. При заказе на вынос ничего не нужно показывать;
- в отель можно заселиться с первым компонентом вакцины;
- все еще действуют введенные ранее ограничения: социальная дистанция, масочный режим, самоизоляция для людей с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет.
С 25 октября до 1 декабря продолжат действовать ограничения, введенные на время нерабочей недели. Но на этот период приостановят проведение детских массовых мероприятий.
Все материалы по теме: