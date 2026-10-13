В Краснодаре две девушки унесли кошку из книжного магазина. Ее искали всем городом

9 октября владельцы магазина «Кот ученый» в парке «Чистяковская роща» сообщили , что две девушки украли их кошку Джинни. Похитительницы приехали на одном самокате. Одна из них отвлекла продавца, другая в этот момент положила кошку в мешок для обуви. После этого злоумышленницы уехали.

Владельцы магазина рассказали Юга.ру, что обратились в полицию. Представители правопорядка приехали на место преступления и попытались найти похитительниц, но безуспешно.

Также полицейские заявили, что поиск животного не будет для них приоритетной задачей, поскольку есть более важные и серьезные дела.

Владельцы опубликовали в соцсетях пост с просьбой помочь в поиске Джинни. После этого им прислали фото с видеокамеры. На кадрах были похитительницы кошки.

Владельцы нашли контакты девушек и написали им с просьбой вернуть Джинни. Те ответили, что думали, что животное уличное и никому не принадлежит. Похитительницы вернули Джинни спустя 22 часа, сейчас она снова живет в магазине. Владельцы заявили, что купят для кошки ошейник с GPS.

«Девушки, которые без спроса забрали Джинни, принесли нам извинения и вернули кошку без каких-либо увечий. Сейчас Джинни чувствует себя хорошо, мы следим за ее состоянием особенно внимательно. Теперь мы верим в силу интернета и доброты», — сообщили владельцы книжного магазина.

Они добавили, что не будут писать заявление в полицию, хотя неравнодушные люди просят это сделать.

«Для такого действия нужен состав преступления. Кража больше не состоятельна, так как кошка вернулась домой. Доказательств, что у девушек были живодерские мысли, у нас тоже нет. Также мы обещали им, что заявления в полицию не будет, если Джинни вернется к нам быстро и полностью невредимой», — объяснили они.