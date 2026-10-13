665 тыс. случаев ОРВИ и гриппа за неделю в России: что известно о заболеваемости на Кубани

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России и на Кубани

6 октября пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила, что на 40-й неделе 2026 года в регионе зарегистрировали 2299 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, из которых 781 — у детей. 

По данным ведомства, заболеваемость в крае находится ниже эпидемического порога в 6,9 раза. За неделю подтвердили всего три случая гриппа. Более 66% от всех заболевших на Кубани составляют жители старше 15 лет, а в структуре инфекций преобладают риновирусы.

Читайте также:

13 октября в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали РИА Новости, что в целом по стране за прошедшие семь дней зафиксировали свыше 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Среди циркулирующих в России вирусов также лидируют риновирусы (51,6%) и парагрипп (16,3%). На вирусы гриппа приходится 1,8% (выявляются штаммы гриппа B, C и свиного гриппа).

В ведомстве призвали жителей соблюдать меры профилактики: мыть руки, проветривать помещения, избегать массового скопления людей, а при первых симптомах недомогания оставаться дома и обращаться к врачу.

Как писали Юга.ру, в России появится первая вакцина от аллергии на пыльцу амброзии.

Здоровье Здравоохранение Медицина Роспотребнадзор

Новости

Кубань потеряла позиции в национальном рейтинге качества жизни. Адыгея выпала из топ-20
Синоптик рассказал, когда в Краснодарский край придет «настоящая осень»
«Не так много, как в Анапе». На побережье под Новороссийском нашли мазут и пострадавших птиц
Мост через Лабу в Мостовском районе закрыли для большегрузов из-за угрозы обрушения
Экс-главу Отрадненского района задержали по делу о превышении полномочий
В парке «Краснодар» открыли каскадный фонтан из десяти ступеней. Как его найти?

Лента новостей

Реклама на сайте