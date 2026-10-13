665 тыс. случаев ОРВИ и гриппа за неделю в России: что известно о заболеваемости на Кубани

В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России и на Кубани

6 октября пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила, что на 40-й неделе 2026 года в регионе зарегистрировали 2299 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, из которых 781 — у детей.

По данным ведомства, заболеваемость в крае находится ниже эпидемического порога в 6,9 раза. За неделю подтвердили всего три случая гриппа. Более 66% от всех заболевших на Кубани составляют жители старше 15 лет, а в структуре инфекций преобладают риновирусы.