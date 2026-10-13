665 тыс. случаев ОРВИ и гриппа за неделю в России: что известно о заболеваемости на Кубани
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России и на Кубани
6 октября пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила, что на 40-й неделе 2026 года в регионе зарегистрировали 2299 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, из которых 781 — у детей.
По данным ведомства, заболеваемость в крае находится ниже эпидемического порога в 6,9 раза. За неделю подтвердили всего три случая гриппа. Более 66% от всех заболевших на Кубани составляют жители старше 15 лет, а в структуре инфекций преобладают риновирусы.
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13 октября в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали РИА Новости, что в целом по стране за прошедшие семь дней зафиксировали свыше 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Среди циркулирующих в России вирусов также лидируют риновирусы (51,6%) и парагрипп (16,3%). На вирусы гриппа приходится 1,8% (выявляются штаммы гриппа B, C и свиного гриппа).
В ведомстве призвали жителей соблюдать меры профилактики: мыть руки, проветривать помещения, избегать массового скопления людей, а при первых симптомах недомогания оставаться дома и обращаться к врачу.
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