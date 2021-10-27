Безработный, специалист видеонаблюдения, депутат. На кресло мэра Краснодара претендуют уже 19 человек
26 октября шестеро человек подали заявки на конкурс по отбору мэра Краснодара. Рассказываем, кто пополнил список
Напомним, осенью мэр Краснодара Евгений Первышов досрочно ушел с должности в Госдуму, где попал в комитет по строительству и ЖКХ.
После ухода Первышова его должность занял первый заместитель Евгений Наумов. Примерно через месяц его сменил на посту бывший вице-губернатор Андрей Алексеенко.
4 октября начался прием заявок на пост нового мэра Краснодара. На 25 октября градоначальниками пожелали стать 13 человек. Юга.ру рассказывали про всех кандидатов на тот момент.
К 27 октября число желающих занять пост мэра составило 19 человек, сообщили в пресс-службе мэрии города. Прием документов завершится через два дня. Рассказываем о новых кандидатах:
- Александр Терский — технический директор ООО «Лабиринт». Компания занимается строительными работами.
- Андрей Ткаченко — родился в Краснодаре, окончил КубГТУ по специальностям «информатика в технологических системах» и «финансы и кредит». Работал оператором, водителем, бухгалтером, начальником вокзала. С 2007 года начал работу в казначействе и уже в 2015 году стал руководителем УФК по Севастополю. В 2021 году занял должность уполномоченного Федерального казначейства УФК по Брянской области.
- Светлана Ангальт — индивидуальный предприниматель, судебный эксперт по вопросам землеустройства, кадастра, секретарь Комиссии по проблемам Черного и Азовского морей Русского географического общества. В 2019 году была избрана депутатом Ахтарского городского поселения Абинского района.
- Алексей Чугунов — специалист видеонаблюдения ООО «Лента».
- Олег Нечаев — индивидуальный предприниматель. Его ИП зарегистрировано в Оренбургской области.
- Артем Семин — безработный кандидат, решивший попытать удачи в отборе на пост мэра.
Напомним, в 2016 году на пост мэра Краснодара претендовали всего 12 человек. Тогда урбанисты требовали назначить главой города болотного сапропеля, но депутаты городской думы отдали предпочтение Евгению Первышову.