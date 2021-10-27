Безработный, специалист видеонаблюдения, депутат. На кресло мэра Краснодара претендуют уже 19 человек

26 октября шестеро человек подали заявки на конкурс по отбору мэра Краснодара. Рассказываем, кто пополнил список

Напомним, осенью мэр Краснодара Евгений Первышов досрочно ушел с должности в Госдуму, где попал в комитет по строительству и ЖКХ.

После ухода Первышова его должность занял первый заместитель Евгений Наумов. Примерно через месяц его сменил на посту бывший вице-губернатор Андрей Алексеенко.

4 октября начался прием заявок на пост нового мэра Краснодара. На 25 октября градоначальниками пожелали стать 13 человек. Юга.ру рассказывали про всех кандидатов на тот момент.

К 27 октября число желающих занять пост мэра составило 19 человек, сообщили в пресс-службе мэрии города. Прием документов завершится через два дня. Рассказываем о новых кандидатах: