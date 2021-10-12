Бывший мэр Краснодара вошел в комитет по строительству и ЖКХ в новом созыве Госдумы

Напомним, с 17 по 19 сентября жители России выбирали депутатов Государственной Думы VIII созыва. Также в некоторых регионах прошел ряд местных и муниципальных кампаний. Мэр Краснодара Евгений Первышов выдвигался в Госдуму от партии «Единая Россия» по 46-му Краснодарскому одномандатному округу. По официальным данным, он набрал свыше 53% голосов. Юга.ру вели онлайн-трансляцию всех трех дней выборов, фиксируя сообщения наблюдателей и кандидатов в депутаты.

Из-за ухода в Госдуму Первышов досрочно ушел с поста мэра города. 23 сентября городская дума Краснодара приняла его заявление об увольнении. Но бывший мэр пообещал следующие пять лет заниматься развитием Краснодара и его поддержкой на федеральном уровне.

12 октября в Государственной Думе состоялось первое заседание нового созыва. Евгений Первышов в своем телеграм-канале рассказал, что планерка была посвящена организационным вопросам. Так, утвердили председателя Вячеслава Володина и его заместителей, зарегистрировали пять фракций, определили состав комитетов. Сам Первышов вошел в комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

«Считаю, что работа именно в этом комитете позволит помогать решению наиболее актуальных проблем Краснодара, как я и говорил в своей предвыборной программе», — написал бывший мэр.