25 октября сразу семеро кандидатов подали заявки на конкурс по отбору мэра Краснодара. Теперь их 13. Кратко рассказываем, что известно об этих людях

Напомним, осенью мэр Краснодара Евгений Первышов досрочно ушел с должности в Госдуму, где попал в комитет по строительству и ЖКХ.

После ухода Первышова за городом следил его первый заместитель Евгений Наумов. Примерно через месяц он поменялся должностями с бывшим вице-губернатором Андреем Алексеенко.

4 октября начался прием заявок на пост нового мэра Краснодара. К 26 октябя градоначальниками пожелали стать 13 человек, сообщили в пресс-службе города. Через три дня прием документов завершится.

И хотя нового главу будут выбирать не жители Краснодара, а депутаты, Юга.ру решили написать, кто вообще претендует на должность:

Дмитрий Водолацкий — родился в Азове. В 2017 году занимал должность замначальника управления муниципального контроля администрации Краснодара. С 2018 по 2020 год был начальником этого управления, а затем занял должность главы Западного округа.

— родился в Азове. В 2017 году занимал должность замначальника управления муниципального контроля администрации Краснодара. С 2018 по 2020 год был начальником этого управления, а затем занял должность главы Западного округа. Виталий Катунин — родился в Дрездене. С 1998 по 2003 год работал в таможне. С 2007 по 2008 год был коммерческим директором ООО «Талисман». Занимался предпринимательством и был руководителем ООО «Талисман» и ООО «МегаТент». Ушел в политику в 2015 году — тогда он стал помощником депутата гордумы Краснодара Дениса Хмелевского. Был ведущим специалистом отдела развития территории Калининского сельского округа. С 2017 года был замглавы этого округа, а в 2019-м стал главой.

— родился в Дрездене. С 1998 по 2003 год работал в таможне. С 2007 по 2008 год был коммерческим директором ООО «Талисман». Занимался предпринимательством и был руководителем ООО «Талисман» и ООО «МегаТент». Ушел в политику в 2015 году — тогда он стал помощником депутата гордумы Краснодара Дениса Хмелевского. Был ведущим специалистом отдела развития территории Калининского сельского округа. С 2017 года был замглавы этого округа, а в 2019-м стал главой. Елена Тихонова — замгендиректора ООО «Перспектива-Сервис». Компания занимается управлением недвижимым имуществом.

— замгендиректора ООО «Перспектива-Сервис». Компания занимается управлением недвижимым имуществом. Сергей Дедусов — замдиректора по экономическому развитию МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» в Геленджике.

— замдиректора по экономическому развитию МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» в Геленджике. Игорь Пирог — директор по развитию хлебопекарной компании «Триэра».

— директор по развитию хлебопекарной компании «Триэра». Игорь Кальянов — индивидуальный предприниматель. Официальный представитель РПП «Фабрика Весна» и торговой компании ООО «КМК».

— индивидуальный предприниматель. Официальный представитель РПП «Фабрика Весна» и торговой компании ООО «КМК». Сергей Гончаров — директор типографии.

— директор типографии. Виталий Кацко — адвокат и член партии «Новые люди». Управляющий партнер адвокатского бюро «Сила Слова».

— адвокат и член партии «Новые люди». Управляющий партнер адвокатского бюро «Сила Слова». Константин Синецкий — работал ветеринаром. В 2001 году его назначили ведущим специалистом отдела в управлении ветеринарии Краснодарского края. С тех пор занимал различные высокопоставленные должности в ведомстве. С 2010 по 2015 был гендиректором ООО «Мясо и Рыба». С 2015-го — генеральный директор некоммерческий организации «Южный молочный союз».

— работал ветеринаром. В 2001 году его назначили ведущим специалистом отдела в управлении ветеринарии Краснодарского края. С тех пор занимал различные высокопоставленные должности в ведомстве. С 2010 по 2015 был гендиректором ООО «Мясо и Рыба». С 2015-го — генеральный директор некоммерческий организации «Южный молочный союз». Андрей Назаров — председатель депутатского объединения независимых депутатов «Ейский рубеж», с 2017 года состоит в Совете депутатов Ейского района. Директор МУП МО «Ейские тепловые сети».

— председатель депутатского объединения независимых депутатов «Ейский рубеж», с 2017 года состоит в Совете депутатов Ейского района. Директор МУП МО «Ейские тепловые сети». Евгений Ильин — индивидуальный предприниматель, занимается торговлей продуктами.

— индивидуальный предприниматель, занимается торговлей продуктами. Андрей Алексеенко — начал политическую карьеру в 2010 году, когда занимал должность замглавы Туапсинского района. Затем был временно исполняющим обязанности главы Ейского района. В 2015 году стал вице-губернатораом а в 2017 году — первым вице-губернатором. Подробнее о карьере Алексеенко Юга.ру рассказывали в этом материале. Его кандидатуру поддержал глава региона Вениамин Кондратьев. В прошлый раз, в 2016 году, губернатор поддерживал Евгения Первышова.

Напомним, в 2016 году на пост мэра Краснодара претендовали 12 человек, хотя урбанисты требовали выдвинуть болотного сапропеля. Юга.ру тогда проводили народное голосование, чтобы узнать, кого хотели бы видеть на этом месте сами жители. С результатом 146% победил Евгений Первышов. Его, кстати, выбрали и депутаты городской думы.