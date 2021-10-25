В Адыгее из-за коронавируса закроют кинотеатры, ночные клубы и детские центры

В Адыгее с 28 октября по 10 ноября закроют досуговые заведения

Напомним, власти Адыгеи с 11 октября ввели антиковидные ограничения. На территории республики запрещено проводить свадьбы и массовые мероприятия. Жителии Адыгеи должны носить маски в общественных местах и транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию. Лица старше 65 лет обязаны находиться на самоизоляции.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Адыгее продлили школьные каникулы до двух недель и развернули дополнительный госпиталь.

С 25 октября в республике ввели новые ограничения. Теперь для посещения общепита, спортивных и развлекательных учреждений нужно предъявить QR-код о вакцинации либо перенесенном не более полугода назад коронавирусе, либо отрицательный ПЦР-тест при наличии справки о медотводе.

25 октября резидент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и главам регионов усилить коронавирусные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Сегодня же глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание оперативного штаба в связи с ухудшением обстановки с коронавирусом на территории республики. Власти Адыгеи решили ужесточить антиковидные ограничения для снижения заболеваемости в период нерабочей недели, сообщили в пресс-службе главы республики.

Для этого в Адыгее с 28 октября по 10 ноября приостановят работу кинотеатров, кальянных и ночных клубов, детских развлекательных центров и других досуговых заведений, в том числе и расположенных в ТЦ.

«Жители республики должны это понимать и максимально соблюдать все ограничения. Важно разорвать цепь распространения заболеваний, чтобы стабилизировать эпидобстановку. Речь идет о жизнях людей», — отметил Мурат Кумпилов.

Отметим, что кинотеатры Кубани с 25 октября можно посетить только с QR-кодом. В период нерабочей недели вообще не будут работать театры и музеи. Все запланированные на этот период спектакли и выставки перенесли.