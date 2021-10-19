В Адыгее продлили школьные каникулы до двух недель из-за коронавируса

Адыгея

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Каникулы с 25 октября по 7 ноября, 400 новых койко-мест, вакцинация от Covid-19 — эти и другие меры обсудили на заседании оперштаба в Адыгее

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. На заседании обсудили продление школьных каникул, увеличение количества койко-мест в ковидных госпиталях, усиление прививочной кампании и ужесточение контроля за соблюдением мер профилактики.

Руководитель республиканского Роспотребнадзора Сергей Завгородний рассказал, что школьные каникулы продлили до двух недель. Они пройдут с 25 октября по 7 ноября.

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Завгородний сообщил, что в регионе обнаружили 247 очагов заболевания. 102 класса в 43 школах уже отправили на дистанционное обучение. В Роспотребнадзоре предложили усилить масочный режим и температурный контроль во всех организациях Адыгеи, регулярно дезинфицировать подъезды в многоквартирных домах.

Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков рассказал, что за последние две недели нагрузка на госпитали резко увеличилась: в трех больницах сейчас лечится 758 человек. По итогам заседания решили добавить еще 400 койко-мест, используя ресурсы городской больницы Майкопа.

Амбулаторную помощь получает больше 1 тыс. 200 человек. С коронавирусными больными работает 316 врачей и 863 медсестры, на вызовы ежедневно выезжает 54 бригады скорой помощи.

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«Нам важно усилить работу единого кол-центра по коронавирусной инфекции, для этого мы привлекли волонтеров «Единой России». Люди должны получать полную информацию о том, что делать и куда обращаться при признаках респираторных инфекций», — подчеркнул Кумпилов.

Минздрав республики на две недели приостановил диспансеризацию взрослого населения из-за роста заболеваемости. При этом врачи сконцентрированы на реабилитации тех, кто уже переболел ковидом.

Вице-премьер Адыгеи Наталья Широкова отметила, что темпы вакцинации сильно выросли, прививки получило 123 тыс. человек (41% жителей республики), из них 5 тыс. 800 человек ревакцинировались.

В Адыгее ужесточили коронавирусные ограничения:

Кумпилов призвал ужесточить контроль за соблюдением коронавирусных ограничений, особенно на рынках, в магазинах, кафе и ресторанах.

«Все руководители организаций и хозяйствующих субъектов должны отчетливо понимать, что игнорирование ограничительных мер ведет к жестким штрафным санкциям», — прокомментировал Кумпилов.

Здоровье Коронавирус Медицина Мурат Кумпилов

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