Бары сократят время работы, а пожилые перейдут на удаленку. Рассказываем, какие ограничения поручил ввести Путин
Президент России Владимир Путин 25 октября поручил усилить коронавирусные ограничения
На совещании в Кремле 25 октября президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и главам регионов усилить коронавирусные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Президент поставил задачу тестировать на Covid-19 больше людей, чтобы выявлять инфекцию на ранних сроках и максимально быстро изолировать заболевших.
Кроме того, Путин поручил регионам:
- доставить дорогостоящие лекарства для лечения коронавируса в больницы
- увеличить темпы вакцинации
- запретить работу ночных развлекательных заведений и ресторанов с 23:00 до 6:00
- обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением зарплаты
- перевести пожилых (старше 60 лет) и хронических больных сотрудников на удаленную работу на 4 недели;
- запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и работу общепита в вечернее и ночное время;
- губернаторам рекомендовано ввести самоизоляцию для непривитых старше 60 лет.
Напомним, ранее Владимир Путин объявил всю неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей с сохранением заработной платы. А с 25 октября на Кубани ввели новые ограничительные меры. С 30 октября по 7 ноября не будут работать театры и музеи, а потом попасть на культурные мероприятия можно будет только по QR-кодам.