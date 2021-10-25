Бары сократят время работы, а пожилые перейдут на удаленку. Рассказываем, какие ограничения поручил ввести Путин

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин 25 октября поручил усилить коронавирусные ограничения

На совещании в Кремле 25 октября президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и главам регионов усилить коронавирусные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Президент поставил задачу тестировать на Covid-19 больше людей, чтобы выявлять инфекцию на ранних сроках и максимально быстро изолировать заболевших.

Кроме того, Путин поручил регионам:

  • доставить дорогостоящие лекарства для лечения коронавируса в больницы
  • увеличить темпы вакцинации
  • запретить работу ночных развлекательных заведений и ресторанов с 23:00 до 6:00
  • обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением зарплаты
  • перевести пожилых (старше 60 лет) и хронических больных сотрудников на удаленную работу на 4 недели;
  • запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и работу общепита в вечернее и ночное время;
  • губернаторам рекомендовано ввести самоизоляцию для непривитых старше 60 лет.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил всю неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей с сохранением заработной платы. А с 25 октября на Кубани ввели новые ограничительные меры. С 30 октября по 7 ноября не будут работать театры и музеи, а потом попасть на культурные мероприятия можно будет только по QR-кодам.

QR-коды Вакцинация Коронавирус

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