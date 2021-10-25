Бары сократят время работы, а пожилые перейдут на удаленку. Рассказываем, какие ограничения поручил ввести Путин

Напомним, ранее Владимир Путин объявил всю неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей с сохранением заработной платы. А с 25 октября на Кубани ввели новые ограничительные меры. С 30 октября по 7 ноября не будут работать театры и музеи, а потом попасть на культурные мероприятия можно будет только по QR-кодам.