В Майкопе развернут дополнительный ковидный госпиталь
Рост заболеваемости, ограничения, еще один госпиталь: в Адыгее призвали соблюдать все предписания по коронавирусу
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал жителей республики соблюдать все коронавирусные ограничения и рекомендации по профилактике болезни: носить маски, вакцинироваться, вовремя обращаться к врачу, не посещать без необходимости места скопления людей.
«Нагрузка на систему здравоохранения увеличилась. Рост заболеваемости ковидом вынуждает медиков отвлекаться от других, не менее важных направлений, где также требуется их помощь. Мы разворачиваем дополнительный госпиталь в Майкопе на базе 9-этажного корпуса городской больницы. В республике есть запас вакцин», — рассказал Кумпилов.
Он отметил, что пандемия угрожает как здоровью и жизни граждан, так и экономике, сфере социальных услуг.
«Еще раз подчеркну — соблюдение всех мер позволит скорее уйти от практики ограничений, вернуться к привычной жизни», — добавил Кумпилов.
Напомним, 21 октября Владимир Путин объявил неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей в связи с распространением коронавирусной инфекции.