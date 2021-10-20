В Крыму введут QR-коды для посещения общественных мест

Крым

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С 25 октября в Крыму ужесточат коронавирусные ограничения

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил, что с 30 октября по 7 ноября будет нерабочая неделя. Это должно помочь с эпидемиологической обстановкой в стране.

20 октября глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк подписал указ об ужесточении антиковидных мер на территории региона. Согласно документу, для пенсионеров старше 65 лет вводят режим самоизоляции и приостанавливают действие льгот на проезд в общественном транспорте.

Также с 25 октября на территории Крыма начнет работать система QR-кодов для посещения общественных мест.

Ограничения распространяются на вход в заведения общепита, караоке, клубы, ночные клубы, концертные залы, салоны красоты, бани и сауны, бассейны и фитнес-центры, кинотеатры, библиотеки, музеи и цирки. Без сертификата о вакцинации, QR-кода или отрицательного ПЦР теста запретят бронирование и заселение в санаторно-курортных организациях. 

Юга.ру писали, что власти Кубани также хотят ввести QR-коды из-за роста заболеваемости коронавирусом. В пресс-службе краевого минздрава Юга.ру подтвердили, что такую меру действительно рассматривают. В оперштабе Кубани сообщили, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил усилить контроль за антиковидными ограничениями в регионе. Как именно — пока неясно.

Коронавирус Общепит

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