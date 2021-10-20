В Крыму введут QR-коды для посещения общественных мест

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил, что с 30 октября по 7 ноября будет нерабочая неделя. Это должно помочь с эпидемиологической обстановкой в стране.

20 октября глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк подписал указ об ужесточении антиковидных мер на территории региона. Согласно документу, для пенсионеров старше 65 лет вводят режим самоизоляции и приостанавливают действие льгот на проезд в общественном транспорте.

Также с 25 октября на территории Крыма начнет работать система QR-кодов для посещения общественных мест.