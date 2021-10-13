В ноябре россиян ждет четыре выходных дня подряд

Краснодарский край

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В честь Дня народного единства в России продлили выходные

Нерабочие дни в ноябре стали длиннее из-за дополнительного выходного. Россияне будут отдыхать 4, 5, 6 и 7 ноября. Выходные увеличились из-за того, что Минтруд перенес выходной со 2 января на 5 ноября. 

Накануне праздника рабочий день 3 ноября объявлен укороченным. Продолжительность трудовой смены должны сократить на час. 

Ранее правительство России опубликовало список нерабочих дней в 2022 году. Всего в следующем году людей ждет 25 дополнительных выходных дней.

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