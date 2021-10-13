В ноябре россиян ждет четыре выходных дня подряд

Нерабочие дни в ноябре стали длиннее из-за дополнительного выходного. Россияне будут отдыхать 4, 5, 6 и 7 ноября. Выходные увеличились из-за того, что Минтруд перенес выходной со 2 января на 5 ноября.

Накануне праздника рабочий день 3 ноября объявлен укороченным. Продолжительность трудовой смены должны сократить на час.