В ноябре россиян ждет четыре выходных дня подряд
В честь Дня народного единства в России продлили выходные
Нерабочие дни в ноябре стали длиннее из-за дополнительного выходного. Россияне будут отдыхать 4, 5, 6 и 7 ноября. Выходные увеличились из-за того, что Минтруд перенес выходной со 2 января на 5 ноября.
Накануне праздника рабочий день 3 ноября объявлен укороченным. Продолжительность трудовой смены должны сократить на час.
Ранее правительство России опубликовало список нерабочих дней в 2022 году. Всего в следующем году людей ждет 25 дополнительных выходных дней.
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