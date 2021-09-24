Как стать мэром Краснодара? Инструкция

В Краснодаре пришло время выбирать нового мэра. Делать это будет специальная комиссия. Рассказываем, куда и как отправлять резюме

Напомним, 23 сентября из-за перехода в Госдуму РФ Евгений Первышов официально покинул пост мэра Краснодара. Пока не выберут нового мэра, исполнять обязанности главы города будет его первый заместитель Евгений Наумов.

Как будут выбирать нового мэра? 23 сентября в Гордуме Краснодара объявили конкурс по отбору кандидатур на должность мэра. Участники должны с 4 по 29 октября предоставить документы конкурсной комиссии, затем там изучат документы и решат, кого допустить к следующему этапу.

На втором этапе 15 ноября конкурсанты пройдут индивидуальное собеседование. По его итогам каждый член комиссии даст кандидатам оценку по 10-бальной шкале.

Затем комиссия ориентировочно 16 ноября направит в Гордуму две кандидатуры, набравшие большее количество баллов, и 17 ноября депутаты решат, кто станет мэром.

Вступление в должность мэра должно пройти не позднее трех недель со дня избрания, то есть в период с 18 ноября по 9 декабря.