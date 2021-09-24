Как стать мэром Краснодара? Инструкция
В Краснодаре пришло время выбирать нового мэра. Делать это будет специальная комиссия. Рассказываем, куда и как отправлять резюме
Напомним, 23 сентября из-за перехода в Госдуму РФ Евгений Первышов официально покинул пост мэра Краснодара. Пока не выберут нового мэра, исполнять обязанности главы города будет его первый заместитель Евгений Наумов.
Как будут выбирать нового мэра? 23 сентября в Гордуме Краснодара объявили конкурс по отбору кандидатур на должность мэра. Участники должны с 4 по 29 октября предоставить документы конкурсной комиссии, затем там изучат документы и решат, кого допустить к следующему этапу.
На втором этапе 15 ноября конкурсанты пройдут индивидуальное собеседование. По его итогам каждый член комиссии даст кандидатам оценку по 10-бальной шкале.
Затем комиссия ориентировочно 16 ноября направит в Гордуму две кандидатуры, набравшие большее количество баллов, и 17 ноября депутаты решат, кто станет мэром.
Вступление в должность мэра должно пройти не позднее трех недель со дня избрания, то есть в период с 18 ноября по 9 декабря.
Кто будет в комиссии? В конкурсной комиссии будет восемь человек. Четырех определили на заседании городской Думы — это её председатель Вера Галушко, первый заместитель председателя Галина Ермакова, председатель городской Общественной палаты Юрий Ткаченко и начальник управления кадровой политики и муниципальной службы администрации города Виктор Тушев. Еще четырех человек в комиссию назначит губернатор.
Кто может участвовать в конкурсе? Претендент должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и Устава Краснодара.
Потенциальный кандидат в мэры должен быть не младше 21, но и не старше 65 лет. Кроме того, гражданин обязан владеть государственным языком Российской Федерации.
Можно быть самовыдвиженецем. Это надо указать в личном заявлении. В противном случае нужно предоставить документ о выдвижении участника конкурса. Этим документом может быть предложение губернатора Краснодарского края, выписка из протокола конференции или собрания общественного объединения (в случае выдвижения участника конкурса общественным объединением) или выписка из протокола собрания граждан (в случае выдвижения участника конкурса собранием граждан).
Почему мэра выбирают не жители города? Инициатором отмены выборов в 2014 году выступил бывший губернатор Кубани Александр Ткачев. Тогда он заявил, что из-за большого количества избирательных кампаний «бюджеты понесли значительные расходы и нагрузку, да и сами жители устали». И в 2015 году в Краснодаре утвердили новую модель выборов. Последний раз в Краснодаре путем голосования избрали Владимира Евланова в 2010 году.