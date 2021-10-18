Подростка, который ударил битой женщину в Краснодаре, отправили в колонию

18 октября в Краснодаре осудили 16-летнего парня, который ударил местную жительницу битой по голове из-за замечания

Напомним, 5 апреля в Краснодаре на улице Заполярной 16-летний подросток ударил битой женщину, которая сделала замечание его компании. Спустя два дня юношу арестовали. Дело взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Против подростка составили административный протокол из-за распития алкоголя в общественном месте. Также СК возбудил уголовное дело за хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия.

За то, что пятеро приятелей никак не пресекли действия подростка и не помогли пострадавшей женщине, их поставили на учет. Сам парень на допросе полностью признал свою вину. В конце апреля дело передали в суд.