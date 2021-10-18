На новой скоростной трассе из Краснодара в Крым хотят построить около 50 мостов, путепроводов и 10 развязок
Администрация Краснодарского края и Росавтодор обсудили строительство новых дорог, по которым будет проще и быстрее доехать до Крымского моста
Напомним, в 2019 году Росавтодор, Минтранс и «Автодор» захотели построить новую скоростную трассу между Краснодаром и Крымским мостом. Работы выполнят в два этапа. Госконтракт на реализацию первого этапа заключили в марте 2020 года.
Проект оценили в 59 млрд рублей. Строительно-монтажные работы на новом направлении трассы А289 стартовали в июле 2021 года. В пресс-службе Росавтодора 16 октября уточнили, что уже уложено 1,3 км асфальтобетона, а до конца года планируется уложить еще 10 км.
Проект второго этапа Главгосэкспертиза одобрила в сентябре этого года. Начало строительства запланировано на ноябрь. На работы выделят 55,16 млрд рублей из госбюджета.
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После завершения всех работ протяженность новой федеральной трассы составит 119 км. Дорога пройдет в обход населенных пунктов. В нее войдут два больших моста через реки Кубань и Протока, 10 разноуровневых развязок и 15 путепроводов, более 30 мостов и более 160 малых искусственных сооружений. Кроме того, для автомобилистов построят 11 площадок для отдыха.
На совещании, которое прошло 16 октября, глава Росавтодора Роман Новиков и вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко также обсудили дорожные работы на трассе А290 Новороссийск — Керчь.
Напомним, разработка проекта началась еще в 2012 году. 3 июня 2019 года его одобрила Главгосэкспертиза. Дорога будет четырехполосной, скорость движения составит 120 км/ч, пропускная способность участка увеличится до 35 тыс. автомобилей в сутки.
Согласно проекту, на участке с 47-го по 52-й км трассы А290 построят дорогу в обход Анапы, чтобы вывести транзитный транспорт за пределы города, будут реконструированы участки с 52-го по 73-й км и с 73-го по 100-й км.
Так, работы на участке с 52-го по 73-й км начались в четвертом квартале 2019 года. К 2024 году там хотят построить три транспортные развязки, мосты и путепроводы, одноблочные трансформаторные подстанции, локальные очистные сооружения, обустроить автобусные остановки и проложить водопропускные трубы.
Реконструкция трассы на отрезке 73-й км — 100-й км ведется в два этапа. Первый предусматривает строительство путепровода, устройство разворотной левосторонней петли и подходов к путепроводу. Второй — возведение моста, трех транспортных развязок и пяти путепроводов. Объект планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года.