На новой скоростной трассе из Краснодара в Крым хотят построить около 50 мостов, путепроводов и 10 развязок

Администрация Краснодарского края и Росавтодор обсудили строительство новых дорог, по которым будет проще и быстрее доехать до Крымского моста

Напомним, в 2019 году Росавтодор, Минтранс и «Автодор» захотели построить новую скоростную трассу между Краснодаром и Крымским мостом. Работы выполнят в два этапа. Госконтракт на реализацию первого этапа заключили в марте 2020 года.

Проект оценили в 59 млрд рублей. Строительно-монтажные работы на новом направлении трассы А289 стартовали в июле 2021 года. В пресс-службе Росавтодора 16 октября уточнили, что уже уложено 1,3 км асфальтобетона, а до конца года планируется уложить еще 10 км.

Проект второго этапа Главгосэкспертиза одобрила в сентябре этого года. Начало строительства запланировано на ноябрь. На работы выделят 55,16 млрд рублей из госбюджета.