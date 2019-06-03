Дорога в объезд Анапы: что с ней происходит и когда ее достроят
Новый участок трассы Новороссийск — Керчь с 47 по 52 км в обход Анапы станет частью скоростного коридора из Краснодарского края к Севастополю.
Разработка проекта (входит в федеральную адресную инвестиционную программу) началась еще в 2012 году. 3 июня 2019 года его одобрила Главгосэкспертиза РФ. Юга.ру разобрались, зачем нужна эта дорога, сколько она будет стоить и на какой стадии находится проект.
Каким будет обход Анапы и сколько он будет стоить
Согласно схеме движения на участке, здесь планируется организовать четырехполосное движение со скоростью до 120 км/ч. Начало участка расположено примерно на окраине станицы Анапской, а заканчивается новый отрезок в районе поселка Пятихатки.
План предусматривает здесь три развязки и пять путепроводов (мостов, пропускающих дорогу над другой дорогой). С подробной технической документацией проекта можно ознакомиться здесь.
Стоимость реализации проекта оценивается примерно в 8,4 млрд рублей. Категория дороги — 1Б «скоростная автомобильная дорога».
«Строительство участка дороги протяженностью 18,88 км с расчетной скоростью 120 км/ч направлено на обеспечение транспортной связи полуострова с материковой частью Российской Федерации — полуостровом Таманским. Участок станет альтернативным направлением для отрезка трассы, проходящего по территории Анапы, что позволит освободить дорожную сеть города от транзитного транспорта», — прокомментировала в начале июня пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Как идет строительство
Здесь уже построили строительный городок для рабочих примерно на 600 мест, рядом с объектом возводят асфальто-бетонный завод. Те, кто строит объезд, используют более полусотни единиц строительной техники. По заверениям строителей, работы не должны помешать машинопотоку в летний курортный период.
Есть и некоторые трудности, с которыми приходится сталкиваться строителям. Места здесь заболоченные, что заставляет откачивать воду при возведении конструкций. Это немного замедляет процесс.
На работу влияет и история региона: в районе хутора Воскресенского на участке строительства новой дороги ведутся археологические работы. Археологи уже нашли здесь несколько предметов, представляющих историческую ценность: осколки древних амфор, наконечники стрел. Возраст находок — предположительно IV-III века до нашей эры. Здесь находились окрестности легендарной Горгиппии — античного города в составе Боспорского царства.
Кроме того, чтобы расширить трассу и построить новую дорогу, нужно изъять земли, по которым она будет пролегать, у собственников в пользу государства. По итогам аукциона, проведенного управлением федеральных автомобильных дорог «Черноморье» еще во второй половине 2018 года, стало известно, что изъятием земель для строительства дороги в обход Анапы займется ООО «ГЕО Инвест-Информ». Начальная стоимость работ оценивалась в 155,5 млн рублей, но компания согласилась выполнить их примерно за 119,7 млн.
Запланированный срок сдачи объекта — декабрь 2021 года. Пропускная способность участка дороги должна составить порядка 35 тыс. автомобилей в сутки. Пропускная способность Крымского моста, ради выхода к которому это все и делается, — до 40 тыс. автомобилей в сутки. Наверное, после постройки дорога в Крым действительно будет быстрее. Осталось только вынести еще несколько курортных сезонов в пробке.
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