На новой трассе из Новороссийска в Крым собираются установить фонари

Эксперты в марте одобрили проект на устройство искусственного освещения на трассе А-290 в Крым

Напомним, в 2019 году Росавтодор, Минтранс и «Автодор» захотели построить скоростную трассу протяженностью 119 км между Краснодаром и Крымским мостом. Работы планировали провести в два этапа: сначала от хутора Белого до Славянска-на-Кубани, а оттуда — до станицы Марьянской.

В феврале 2021-го Главгосэкспертиза России одобрила первый этап дороги. Ее протяженность составит 68 км и она пройдет от хутора Белого до Славянска-на-Кубани.

В марте 2020 года был заключен госконтракт на реализацию первого этапа строительства новой трассы. Проект дороги А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А-290 Новороссийск — Керчь» оценили в 59 млрд рублей. В январе 2021 года Росавтодор уточнил , что трассу Краснодар — Керчь начнут строить в этом году.

22 марта стало известно, что Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на устройство электроосвещения на участках трассы А-290 в Анапском и Темрюкском районах. В итоге специалисты выдали положительное заключение экспертизы.

Напомним, трасса А-290 Новороссийск — Керчь протяженностью 168 км проходит через Анапский и Темрюкский районы. Именно там на девяти участках дороги планируют установить искусственное освещение общей протяженностью 5,41 км. Напряжение кабельной линии освещения составит 0,38 кВт

В Анапском районе фонари появятся в поселке Верхнее Джемете и на хуторах Воскресенский и Капустино. В Темрюкском районе большая часть освещаемой трассы пройдет вне населенных пунктов, за исключением участка в границах села Порт-Кавказ.

Опоры установят на расстоянии не менее четырех метров от края проезжей части. Там, где расстояние будет меньше, опоры защитят односторонним металлическим ограждением или бортовым камнем. Кроме того, на пешеходных переходах дорожные знаки заменят на новые — светодиодные, сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».