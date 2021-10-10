Суд на два месяца арестовал краснодарского девелопера, охранники которого обвиняются в дорожной драке

10 октября пресс-служба Первомайского районного суда (Краснодар) сообщила «об избрании меры пресечения в отношении одного из участников инцидента, произошедшего 28.09.2021 года в поселке Индустриальном. Из представленных суду материалов следует, что мужчина 1979 г.р. <...> вместе в с другими лицами, объезжая пробку, в нарушение правил, передвигались на автомобилях «Бентли» и «Мерседес» по обочине. Водитель автомобиля «ГАЗ» попытался пресечь противоправные действия и, съехав на обочину, преградил им путь, из-за чего был избит обвиняемым и другими лицами, вышедшими из вышеуказанных автомобилей», отмечается в пресс-релизе.

Напомним, что Юга.ру подробно писали об этом случае: предположительно, нападавшими были охранники краснодарского бизнесмена Темура Намоева — владельца Группы компаний «НВМ», которая занимается коттеджной застройкой (ЖК «Изумрудный город», «Крепость», «Столица» и другие).

Несмотря на то, что водитель «Газели» оперативно отказался от каких-либо претензий к нападавшим, происшествие успело вызвать большой общественный резонанс и попасть на персональный контроль к руководителю краевого Следственного комитета Андрею Маслову.

Как итог, 8 октября Темур Намоев был задержан вооруженной группой захвата. А сегодня Первомайский районный суд решил удовлетворить ходатайство следователя, который полагал, что находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органа предварительного следствия и суда, а также попытаться оказать влияние на ход расследования. И назначил ему арест на два месяца — до 8 декабря включительно.

Ранее в этом году в крае уже происходили резонансные задержания: в феврале был арестован глава Ейского района вместе с заместителем, а в апреле — глава Щербиновского района и замглавы Каневского.