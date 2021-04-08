По делу о взятках задержали главу Щербиновского района и замглаву Каневского. Они передавали деньги чиновнице из краевой администрации
8 апреля за взятки замдиректора департамента внутренней политики администрации края задержали главу Щербиновского района и замглаву Каневского
Накануне издание «Деловой Ейск» сообщило, что в кабинете главы Щербиновского района Алексея Беликова прошли обыски, после чего его в сопровождении силовиков увезли в Краснодар.
8 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали о задержании главы Щербиновского района и замглавы Каневского. Они попали под следствие в рамках расследования уголовного дела против первого заместителя директора департамента внутренней (ДПВ) политики администрации Краснодарского края. По данным РБК, речь идет про Инну Хаустову.
По материалам УФСБ России по Краснодарскому краю, осенью 2020 года первый замдиректора ДПВ потребовала от нескольких руководителей муниципальных образований Кубани деньги за покровительство и попустительство по службе. Чиновница систематически получала деньги от глав районов и их представителей. Общий размер взятки составил 1 млн рублей.
Первому замдиректора ДПВ вменяют шесть эпизодов получения взяток. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в значительном и крупном размере).
В пресс-службе кубанского следкома рассказали подробности о двух чиновниках, связанных с этим делом. Так, в октябре, ноябре и декабре 2020 года женщина ежемесячно получала от заместителя главы Каневского района Светланы Швидкой по 100 тыс. рублей, в том числе за содействие в непринятии мер, входящих в ее служебные полномочия. В отношении Швидкой также возбудили уголовное дело. Ее обвинили в даче взяток в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и заключили под стражу.
Кроме того, в даче взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 291 УК РФ) подозревают главу Щербиновского района Алексея Беликова. По версии следствия, он дважды передавал чиновнице по 50 тыс. рублей. Сейчас Беликов задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Расследование продолжается.
Отметим, что за последние несколько дней на Кубани досрочно отправили в отставку глав Горячего Ключа и Апшеронска.