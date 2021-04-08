По делу о взятках задержали главу Щербиновского района и замглаву Каневского. Они передавали деньги чиновнице из краевой администрации

8 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали о задержании главы Щербиновского района и замглавы Каневского. Они попали под следствие в рамках расследования уголовного дела против первого заместителя директора департамента внутренней (ДПВ) политики администрации Краснодарского края. По данным РБК , речь идет про Инну Хаустову.

Накануне издание «Деловой Ейск» сообщило, что в кабинете главы Щербиновского района Алексея Беликова прошли обыски, после чего его в сопровождении силовиков увезли в Краснодар.

По материалам УФСБ России по Краснодарскому краю, осенью 2020 года первый замдиректора ДПВ потребовала от нескольких руководителей муниципальных образований Кубани деньги за покровительство и попустительство по службе. Чиновница систематически получала деньги от глав районов и их представителей. Общий размер взятки составил 1 млн рублей.

Первому замдиректора ДПВ вменяют шесть эпизодов получения взяток. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в значительном и крупном размере).

В пресс-службе кубанского следкома рассказали подробности о двух чиновниках, связанных с этим делом. Так, в октябре, ноябре и декабре 2020 года женщина ежемесячно получала от заместителя главы Каневского района Светланы Швидкой по 100 тыс. рублей, в том числе за содействие в непринятии мер, входящих в ее служебные полномочия. В отношении Швидкой также возбудили уголовное дело. Ее обвинили в даче взяток в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и заключили под стражу.

Кроме того, в даче взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 291 УК РФ) подозревают главу Щербиновского района Алексея Беликова. По версии следствия, он дважды передавал чиновнице по 50 тыс. рублей. Сейчас Беликов задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Расследование продолжается.