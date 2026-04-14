В Краснодаре под другим названием покажут мультик «Супер Марио: Галактическое кино»

  Кадр из трейлера к мультфильму «Супер Марио: Галактическое кино» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»
В краснодарских кинотеатрах можно будет посмотреть анимационный фильм, основанный на серии видеоигр Mario (0+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 16 апреля в Краснодаре будут показывать мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино», но под другим названием — «Супергерой».

«Неважно, кто ты — маленький мальчик или водопроводчик, всегда есть препятствие — страшная собака или галактический злобный альянс. Следующий шаг за тобой — быть супером, чтобы преодолеть свой страх, или помешать планам по завоеванию мирового господства», — сказано в описании.

Читайте также:

Над лентой работала студия Illumination, создавшая «Гадкий Я» и «Зверополис». Картина является прямым продолжением хита 2023 года «Супер Марио Братья в кино», который собрал в мировом прокате больше 1,3 млрд долларов.

Действие разворачивается после событий первой части. Марио и Луиджи живут в Грибном королевстве, помогают принцессе Пич и пытаются перевоспитать Боузера. Неожиданно герои отправляются в захватывающее космическое путешествие. По пути они встречают динозаврика Йоши и знакомятся с таинственной Розалиной.

Посмотреть фильм «Супер Марио: Галактическое кино» можно в сети кинотеатров «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», «Монитор Сити de Luxe» и «Киносет Любимово».

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара показывают концерт корейской группы BTS. 

Снег, град и пробки перед сезоном. Апрельская непогода обрушилась на Сочи и парализовала федеральную трассу
Реконструкция улицы Есенина в Краснодаре затянется до 2028 года
В Краснодарском крае активизировались клещи. Регион занимает первое место по укусам
Краснодарский край стал лидером по ДТП с электросамокатами. За три месяца — 34 аварии
Для жителей Краснодарского края 21 апреля станет выходным днем из-за Радоницы

