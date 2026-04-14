В Краснодаре под другим названием покажут мультик «Супер Марио: Галактическое кино»
В краснодарских кинотеатрах можно будет посмотреть анимационный фильм, основанный на серии видеоигр Mario (0+)
Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 16 апреля в Краснодаре будут показывать мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино», но под другим названием — «Супергерой».
«Неважно, кто ты — маленький мальчик или водопроводчик, всегда есть препятствие — страшная собака или галактический злобный альянс. Следующий шаг за тобой — быть супером, чтобы преодолеть свой страх, или помешать планам по завоеванию мирового господства», — сказано в описании.
Читайте также:
Над лентой работала студия Illumination, создавшая «Гадкий Я» и «Зверополис». Картина является прямым продолжением хита 2023 года «Супер Марио Братья в кино», который собрал в мировом прокате больше 1,3 млрд долларов.
Действие разворачивается после событий первой части. Марио и Луиджи живут в Грибном королевстве, помогают принцессе Пич и пытаются перевоспитать Боузера. Неожиданно герои отправляются в захватывающее космическое путешествие. По пути они встречают динозаврика Йоши и знакомятся с таинственной Розалиной.
Посмотреть фильм «Супер Марио: Галактическое кино» можно в сети кинотеатров «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», «Монитор Сити de Luxe» и «Киносет Любимово».
