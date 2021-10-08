В Краснодаре задержали бизнесмена и охранников из «Бентли», которые избили водителя «Газели»

8 октября в Краснодаре полицейские задержали местного предпринимателя и его охранника. Против них возбудили уголовное дело

Напомним, 5 октября в социальных сетях появилось видео, снятое в поселке Индустриальном. На видео автомобили «Бентли» и «Гелендваген» объезжали пробку по обочине, но им помешала «Газель». Тогда из иномарки вышли мужчины, открыли дверь «Газели» и избили водителя.

В СМИ посчитали, что «Бентли» принадлежит краснодарскому предпринимателю Темуру Намоеву, занимающемуся строительством ЖК в Краснодаре. Он заявил, что ничего не знал о ситуации.

8 октября в Краснодаре полицейские задержали местного бизнесмена и его охранника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. В отношении водителей иномарок составили административные протоколы по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).