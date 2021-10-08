В Краснодаре задержали бизнесмена и охранников из «Бентли», которые избили водителя «Газели»

Краснодарский край

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8 октября в Краснодаре полицейские задержали местного предпринимателя и его охранника. Против них возбудили уголовное дело

Напомним, 5 октября в социальных сетях появилось видео, снятое в поселке Индустриальном. На видео автомобили «Бентли» и «Гелендваген» объезжали пробку по обочине, но им помешала «Газель». Тогда из иномарки вышли мужчины, открыли дверь «Газели» и избили водителя.

В СМИ посчитали, что «Бентли» принадлежит краснодарскому предпринимателю Темуру Намоеву, занимающемуся строительством ЖК в Краснодаре. Он заявил, что ничего не знал о ситуации.

8 октября в Краснодаре полицейские задержали местного бизнесмена и его охранника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. В отношении водителей иномарок составили административные протоколы по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). 

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч 2. ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц). В ведомстве также сообщили, что охранники избили не только водителя «Газели», но и пассажира. 

Сейчас следователи допрашивают подозреваемых и осматривают их дома. Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краснодарского ведомства доложить о ходе проверки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. 

Краснодар Полиция Следственный комитет

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