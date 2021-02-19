Силовики задержали главу Ейского района и его заместителя
СМИ сообщили, что 19 февраля силовики пришли с обысками в администрацию Ейского района и задержали его главу Виктора Ляхова
Днем депутат совета Ейского района от партии «Яблоко» и член «Экологической вахты по Северному Кавказу» Александр Коровайный в своем телеграм-канале сообщил, что сотрудники ОМОНа на служебных машинах увезли из администрации главу Ейского района Виктора Ляхова и его заместителя по внутренней политике Александра Шабанова. По предварительным данным, чиновников увезли в здание ФСБ. Также некоторые источники сообщают, что в администрации сейчас проходят обыски.
В пресс-службе администрации Ейского района порталу Юга.ру отказались давать какие-либо комментарии. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края уточнили, что все подробности необходимо узнавать в пресс-службе УФСБ Кубани, однако там не ответили на звонки журналистов.
По данным «Коммерсанта», силовики задержали Ляхова и двух его заместителей, однако их имена не уточняются. Сейчас чиновников везут на допрос в Краснодар, а в администрации проводят обыски.
Кто такой Виктор Ляхов?
Ляхов родился в 1965 году в Воронежской области. В 1986 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени Комарова, а в 1994 году окончил Военно-воздушную Краснознаменную ордена Кутузова академию имени Гагарина. До 2018 года он служил в вооруженных силах на офицерских должностях. В 2019 году его назначили начальником отдела взаимодействия с органами гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Министерства ГО и ЧС Краснодарского края. В октябре 2019-го Ляхов стал замглавы Ейского района, а 26 декабря 2019-го вступил в должность главы.
Напомним, в октябре 2017 года против Ляхова возбуждали уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Уже в феврале 2018 года бывшего начальника Краснодарского военного авиационного училища освободили от уголовной ответственности и применили в его отношении меры уголовно-правового характера: Ляхова оштрафовали на 35 тыс. рублей.