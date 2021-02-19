Силовики задержали главу Ейского района и его заместителя

СМИ сообщили, что 19 февраля силовики пришли с обысками в администрацию Ейского района и задержали его главу Виктора Ляхова

Днем депутат совета Ейского района от партии «Яблоко» и член «Экологической вахты по Северному Кавказу» Александр Коровайный в своем телеграм-канале сообщил, что сотрудники ОМОНа на служебных машинах увезли из администрации главу Ейского района Виктора Ляхова и его заместителя по внутренней политике Александра Шабанова. По предварительным данным, чиновников увезли в здание ФСБ. Также некоторые источники сообщают, что в администрации сейчас проходят обыски.

В пресс-службе администрации Ейского района порталу Юга.ру отказались давать какие-либо комментарии. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края уточнили, что все подробности необходимо узнавать в пресс-службе УФСБ Кубани, однако там не ответили на звонки журналистов.

По данным «Коммерсанта», силовики задержали Ляхова и двух его заместителей, однако их имена не уточняются. Сейчас чиновников везут на допрос в Краснодар, а в администрации проводят обыски.